चर्चाओं में श्रीनगर नगर निगम, मेयर पति पर लगा धमकाने का आरोप, भ्रष्टाचार की भी शिकायत

श्रीनगर नगर निगम के पार्षदों ने निगम कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने लखपत भंडारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

SRINAGAR MUNICIPAL CORPORATION
चर्चाओं में श्रीनगर नगर निगम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 12:52 PM IST

श्रीनगर: नगर निगम के पार्षदों ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले में कथित भ्रष्टाचार तथा निगम के कार्यों में मेयर पति की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा है. पार्षद संदीप रावत ने आरोप लगाया कि मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं में कई अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है. उनका कहना है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे मेले की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुईं हैं.

पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के कामकाज में महापौर के पति लखपत भंडारी का हस्तक्षेप बढ़ गया है. उनका कहना है कि इस दखलअंदाजी के कारण जनहित से जुड़े कई कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं. आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने-धमकाने की कोशिशें भी की जा रही हैं. पार्षदों ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. जिससे नगर निगम में पारदर्शिता बनी रहे.

चर्चाओं में श्रीनगर नगर निगम (ETV Bharat)

श्रीनगर नगर निगम के पार्षद झाबर सिंह ने निगम कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा नगर निगम की बैठकों के दौरान उन्हें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं दिया जाता. उनकी समस्याओं को दबाने का प्रयास किया जाता है. पार्षद का आरोप है कि महापौर के पति लखपत सिंह भंडारी ने उन्हें डराया-धमकाया और कहा कि किसी भी मामले में फंसा सकते हैं. यहां तक उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी गई.

निगम में कुछ लोग आवाज उठाने वाले प्रतिनिधियों को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं. जनता ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना है, लेकिन जब वे मुद्दों को प्रमुखता से रखते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है. साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी मेले में सामने आ रही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी जिलाधिकारी पौड़ी से की गई है. मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अधिकार मिले और नगर निगम का कार्य पारदर्शिता के साथ संचालित हो सके.
- झाबर सिंह, पार्षद, श्रीनगर नगर निगम -

वहीं, पार्षदों के इन तमाम आरोपों को श्रीनगर नगर निगम मेयर आरती भंडारी ने निराधार बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के कार्यों में उनके पति का कोई हस्तक्षेप नहीं है.

नगर निगम एक सार्वजनिक संस्था है. यहां कोई भी व्यक्ति आ-जा सकता है. सभी अपनी बात रख सकते हैं. महापौर ने कहा उनके पति केवल सलाहकार के रूप में सहयोग करते हैं. सभी प्रशासनिक निर्णय नियमानुसार और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं. उन्होंने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने कहा निगम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है. जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है.
- आरती भंडारी, मेयर, श्रीनगर नगर निगम -

