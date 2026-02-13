ETV Bharat / state

चर्चाओं में श्रीनगर नगर निगम, मेयर पति पर लगा धमकाने का आरोप, भ्रष्टाचार की भी शिकायत

श्रीनगर: नगर निगम के पार्षदों ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले में कथित भ्रष्टाचार तथा निगम के कार्यों में मेयर पति की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा है. पार्षद संदीप रावत ने आरोप लगाया कि मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं में कई अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है. उनका कहना है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे मेले की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुईं हैं.

पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के कामकाज में महापौर के पति लखपत भंडारी का हस्तक्षेप बढ़ गया है. उनका कहना है कि इस दखलअंदाजी के कारण जनहित से जुड़े कई कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं. आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने-धमकाने की कोशिशें भी की जा रही हैं. पार्षदों ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. जिससे नगर निगम में पारदर्शिता बनी रहे.

चर्चाओं में श्रीनगर नगर निगम (ETV Bharat)

श्रीनगर नगर निगम के पार्षद झाबर सिंह ने निगम कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा नगर निगम की बैठकों के दौरान उन्हें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं दिया जाता. उनकी समस्याओं को दबाने का प्रयास किया जाता है. पार्षद का आरोप है कि महापौर के पति लखपत सिंह भंडारी ने उन्हें डराया-धमकाया और कहा कि किसी भी मामले में फंसा सकते हैं. यहां तक उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी गई.