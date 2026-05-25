चरम पर उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026, फिर भी मायूस श्रीनगर के कारोबारी, बाजारों की रौनक भी खत्म
पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर गढ़वाल शहर को उत्तराखंड चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव कहा जाता है. फिर भी यहां कारोबारी मायूस है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 6:32 PM IST
श्रीनगर गढ़वाल: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. देश भर के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार और बदरीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. फिर भी चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में व्यापारी मायूस है.
रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं. इस वजह से श्रीनगर गढ़वाल में रोजाना जाम भी लग रहा है. फिर भी श्रीनगर का कारोबार ठप पड़ा हुआ है, जिससे कारोबारियों में गुस्सा हैं.
व्यापारियों का कहना है कि हर साल यात्रा सीजन में उनके व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में यात्री श्रीनगर से गुजर तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम यात्री शहर में रुक रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार शहर में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने और लगातार लगने वाले जाम के कारण पुलिस-प्रशासन वाहनों को अधिक देर तक रुकने नहीं दे रहा है. ऐसे में यात्री बिना रुके सीधे आगे बढ़ जा रहे हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है.
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले व्यापारियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद थी, लेकिन यात्रियों के शहर में नहीं रुकने से व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इससे व्यापारी वर्ग चिंतित और परेशान है. व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि श्रीनगर शहर में यात्रियों के लिए बेहतर पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्री शहर में रुक सकें और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके.
चारधाम यात्रा केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि पहाड़ के हजारों लोगों की आजीविका का भी बड़ा सहारा है. यात्रा शुरू होते ही स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और छोटे दुकानदारों के कारोबार में रौनक लौट आती है. यात्रा मार्गों पर स्थित बाजारों में चहल-पहल बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.
अगर पौड़ी जिले के श्रीनगर शहर की बात करें तो यह बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है. पहले बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक श्रीनगर में रुककर खरीदारी करते थे, जिससे स्थानीय व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रोजाना हजारों वाहन श्रीनगर से गुजर रहे हैं और भारी भीड़ के चलते शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने के लिए वाहनों को शहर में ज्यादा देर रुकने नहीं दे रहा, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है.
व्यापारियों के मुताबिक पहले यात्रा सीजन से पहले भी लोग श्रीनगर में ठहरते थे, लेकिन इस बार यात्रा चरम पर होने के बावजूद बाजारों में वैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही. श्रद्धालुओं की आवाजाही तो बढ़ी है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. यही वजह है कि इस बार चारधाम यात्रा से उम्मीद लगाए बैठे व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं.
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