किराया कम, सहूलियतें ज्यादा, रफ्तार पकड़ रही श्रीनगर-दिल्ली रात्रि बस सेवा, जानिये डिटेल

नए साल पर परिवहन निगम ने पहाड़वासियों को बड़ी राहत दी. श्रीनगर से दिल्ली तक रात्रि बस सेवा शुरू की गई है

SRINAGAR TO DELHI NIGHT BUS SERVICE
श्रीनगर दिल्ली नाइट बस सर्विस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े शहर श्रीनगर से दिल्ली के लिए रात की बस सेवा शुरू हुई आधा महीना बीत गया है. इस सेवा के शुरू होने से पहाड़वासी काफी खुश हैं. हर दिन कम से कम लगगभ 10 से 15 लोग श्रीनगर से सीधे दिल्ली जा रहे हैं. अभी ऑफ सीजन होने के कारण यात्रियों की संख्या कम है. भविष्य में इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद हैं.

इससे पहले लोगों को दिल्ली या ऋषिकेश जाने के लिए अधिकतर प्राइवेट बसों पर निर्भर रहना पड़ता था. श्रीनगर से शाम को 3, 4 बजे बाद मुश्किल से ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए बसें मिलती थी. अब श्रीनगर से सीधी दिल्ली तक रात्रि बस सेवा शुरू होने से लोगों की ये परेशानी दूर हो गई है. लोग दिन भर काम निपटाने, परिवार के साथ समय बिताने के बाद आराम से शाम को 6 बजे इस बस के जरिये ऋषिकेश, हरिद्वार या दिल्ली जा सकते हैं.

बात अगर यात्रियों के अनुभव और सहूलियतों की करें तो वे इसे लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. यात्रियों का कहना है श्रीनगर से दिल्ली रात्रि बस सेवा शुरू होने से उनके दिन का समय बच जा रहा है. वे समय से दिल्ली पहुंच जा रहे हैं.

श्रीनगर डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया श्रीनगर के साथ पहाड़ की जनता लंबे समय से दिल्ली की सीधी रात्रि बस सेवा का मांग कर रही थी. अब श्रीनगर से रोज शाम 6 बजे रोडवेज की बस दिल्ली के लिए निकल रही है. उन्होंने बताया इस बस का किराया 660 रुपये हैं.

श्रीनगर डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया दिल्ली के लिए जाने वाली यह बस ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुये सुबह 4 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंच जाएगी. इसके बाद इसी दिन यह बस सुबह 6.30 बजे दिल्ली कश्मीरी गेट से वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है. यह बस शाम 4 बजे तक श्रीनगर डिपो पहुंच जाती है.

श्रीनगर डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया अभी ऑफ सीजन है. अभी बस सेवा के बारे में लोगों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है. जिसके कारण अभी यात्रियों की संख्या कम है. उन्होंने बताया पहले बस की टिकट ऑफलाइन काटी जा रही थी, इसे भी अब यात्रियों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है. उन्होंने कहा बस के ऑनलाइन होने के बाद लोग घर बैठे ही बस की टिकट बुक कर सकेंगे.

बस की कमाई को लेकर श्रीनगर डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया कि पहले दिन से लेकर अब तक बस की कमाई में बंपर उछाल आया है. उन्होंने कहा पहले कुछ दिनों में ये बस केवल का ही खर्च निकाल पा रही थी. अब ये बस विभाग को कमाकर भी देने लगी है. उन्होंने कहा आने वाले दिनों में उन्हें इस बस सेवा से बहुत सी उम्मीदें हैं. उन्होंने लोगों से भी बस सेवा के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील की है.

