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श्रीनगर बेस अस्पताल को मिला नया चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. एएन पाण्डेय ने संभाली जिम्मेदारी

श्रीनगर बेस अस्पताल में डॉ. एएन पाण्डेय को चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Srinagar Medical Superintendent
डॉक्टर एएन पाण्डेय को मिली चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 2, 2026 at 9:06 AM IST

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Updated : August 2, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
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श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय बेस चिकित्सालय श्रीनगर में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रही है. इसी क्रम में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर बदलाव किया गया है. प्राचार्य एवं डीन डॉ. आशुतोष सयाना के आदेशानुसार प्रोफेसर जनरल सर्जरी विभाग के डॉ. राकेश रावत को उनके अनुरोध पर चिकित्सा अधीक्षक के अतिरिक्त दायित्व से कार्यमुक्त कर दिया गया है. उनकी जगह नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. एएन पाण्डेय को अग्रिम आदेशों तक चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जारी आदेश के अनुसार डॉ. एएन पाण्डेय अपने विभागीय दायित्वों के साथ-साथ चिकित्सा अधीक्षक के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे. इस अतिरिक्त दायित्व के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय अथवा परिलब्धियां देय नहीं होगी. डॉ. एएन पाण्डेय लंबे समय से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के नेत्र रोग विभाग में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. चिकित्सा क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इससे पूर्व भी वह विभिन्न अवसरों पर प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे चुके हैं.डॉ. पाण्डेय के चिकित्सा अधीक्षक बनने की खबर से अस्पताल के चिकित्सकों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का माहौल है. अपने सरल, मिलनसार और सहज व्यक्तित्व के कारण वे सभी के बीच लोकप्रिय हैं. कर्मचारियों का मानना है कि उनके नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में नई गति मिलेगी.अस्पताल परिवार ने डॉ. एएन पाण्डेय को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है.

बता दें कि श्रीनगर बेस अस्पताल में रोजाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाने के लिए प्रयास होते रहे हैं. जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. श्रीनगर बेस अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई सहूलियतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. जिसका लाभ स्थानीय लोगों व मरीजों को मिल सके. वहीं व्यवस्थाओं बेहतर बनाने का मकसद तमाम जिलों से इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को शहरों का रुख ना करना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है.

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Last Updated : August 2, 2026 at 9:14 AM IST

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