श्रीनगर बेस अस्पताल में छोटी आंत का सफल ऑपरेशन, डॉक्टरों ने 23 साल की युवती की बचाई जान
श्रीनगर बेस अस्पताल में इंटससेप्शन जैसी खतरनाक बीमारी का सफल इलाज, 23 साल की युवती की छोटी आंत का हुआ जटिल ऑपरेशन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 5, 2026 at 4:56 PM IST
श्रीनगर: यूं ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता. क्योंकि, डॉक्टर किसी की जान बचाने में फरिश्ता साबित हो सकते हैं. ऐसा ही कुछ श्रीनगर में हुआ. जहां श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल में डॉक्टरों ने पौड़ी की रहने वाली 23 साल की युवती की जान समय रहते जटिल ऑपरेशन कर बचा ली. डॉक्टरों ने छोटी आंत का जटिल ऑपरेशन कर इंटससेप्शन जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया.
पौड़ी की युवती की हुई थी तबीयत खराब: दरअसल, पौड़ी क्षेत्र की रहने वाली 23 साल की युवती बीते दो दिनों से पेट में तेज और असहनीय दर्द के साथ बार-बार उल्टी की गंभीर समस्या से पीड़ित थी, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. ऐसे में बीती 31 जनवरी को परिजन युवती को श्रीनगर बेस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल आवश्यक जांच शुरू की.
आपस में उलझ चुकी थी युवती की छोटी आंत: वहीं, सीटी स्कैन रिपोर्ट में सामने आया कि युवती की छोटी आंत आपस में उलझ चुकी थी, जिसके कारण आंतों में रक्त का प्रवाह रुक गया था. डॉक्टरों की मानें तो यह स्थिति अत्यंत खतरनाक होती है और समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता था.
3 घंटे तक चला ऑपरेशन: मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बिना किसी देरी किए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. करीब 3 घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन को सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश रावत और डॉ. धनंजय डोभाल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. ऑपरेशन टीम में ऑपरेटिंग सर्जन डॉ. विवेक यादव (सीनियर रेजिडेंट) के साथ डॉ. रश्मि और डॉ. योगेंद्र बिष्ट शामिल रहे.
ऑपरेशन पूरी तरह से सफल, युवती की हालत में हो रहा सुधार: बेस अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर बनी हुई है. मरीज को लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. जल्द ही युवती पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी.
"तीव्र इंटससेप्शन (Acute Intussusception) एक तरह गंभीर बीमारी है, जिसमें आंत (Intestine) का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से के अंदर चला या फिसल जाता है. यह समस्या ज्यादातर छोटे बच्चों और किशोरों में देखने को मिलती है, लेकिन कभी-कभी वयस्कों में भी यह बीमारी हो सकती है. खासकर तब जब आंत में कोई गांठ या ट्यूमर मौजूद हो. यदि मरीज देर से इलाज के लिए पहुंचता है तो आंत खराब हो सकती है. ऐसी स्थिति में ऑपरेशन कर उस हिस्से को निकालना पड़ता है."- डॉ. राकेश रावत, सर्जरी विभागाध्यक्ष, श्रीनगर बेस अस्पताल
डॉक्टरों की सलाह: सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश रावत ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को बार-बार पेट दर्द, उल्टी या पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो रही हो तो समय रहते कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी सुविधा बेस अस्पताल में उपलब्ध है. ताकि, समय रहते बीमारी का पता लग सके और उसकी जान बच सके.
महिला के आंतों में टीबी से संबंधित ऑपरेशन भी हो चुका: गौर हो कि श्रीनगर बेस अस्पताल में हाल के दिनों में जटिल सर्जरी के क्षेत्र में लगातार सफलताएं दर्ज की जा रही हैं. इससे पहले भी डॉ. विवेक यादव ने 76 साल की महिला के आंतों में टीबी से संबंधित एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था.
बेस अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के माध्यम से जटिल से जटिल बीमारियों का सफल उपचार किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है.
