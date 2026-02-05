ETV Bharat / state

श्रीनगर बेस अस्पताल में छोटी आंत का सफल ऑपरेशन, डॉक्टरों ने 23 साल की युवती की बचाई जान

श्रीनगर बेस अस्पताल में ऑपरेशन को अंजाम देते डॉक्टर ( फोटो सोर्स- Doctors )