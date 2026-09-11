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श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी को बड़ा झटका, ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल, समर्थकों ने भी थामा दामन

श्रीनगर में बीजेपी को बड़ा झटका ( ETV Bharat )