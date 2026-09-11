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श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी को बड़ा झटका, ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल, समर्थकों ने भी थामा दामन

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में श्रीनगर विधानसभा से भाजपा ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हुये.

SRINAGAR ASSEMBLY
श्रीनगर में बीजेपी को बड़ा झटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 6:43 PM IST

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देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विभाग के जिला उपाध्यक्ष दिनेश सिंह पंवार ने अपने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है. गणेश गोदियाल ने सभी को पार्टी का पटका पहनकर उनका स्वागत किया. कांग्रेस कमेटी की ओर से यह बताया गया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थैलीसैंण के अध्यक्ष मंगल सिंह के प्रयासों से सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है.

इस दौरान गणेश गोदियाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा भाजपा के नेताओं ने पिछले चुनाव में जनता से अच्छे दिनों को वायदा किया था. कहा था कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इनमें से भाजपा का कोई भी संकल्प उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. उन्होंने कहा भाजपा के वायदों से प्रभावित होकर लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का रुख किया था, लेकिन अब राज्य की जनता को यह समझ आ गया है कि किए गए वायदे पूरे नहीं हुए. यही वजह है कि लोग अब कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं.

श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी को बड़ा झटका (ETV Bharat)

गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इससे पूर्व कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था. आज वे कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के नए सदस्यों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी. उन्होंने हल्द्वानी में भाजपा के लिए गए संकल्प पर भी सवाल उठाए. गणेश गोदियाल ने कहा चुनाव जीतने का संकल्प कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाजपा को पहले जनता से किए गए संकल्पों का हिसाब देना चाहिए.

SRINAGAR ASSEMBLY
ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल (ETV Bharat)

उन्होंने रोजगार दिए जाने के वायदे का जिक्र किया. उन्होंने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाने के संकल्प का क्या हुआ ? इसी तरह अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने के वायदे का क्या हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के संकल्प जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरा नहीं हो पाए, जबकि सिर्फ चुनाव जीतना पार्टी का मुख्य लक्ष्य बनकर रह गया है.गणेश गोदियाल ने कहा अभी और भी लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, जिन्हें जिलों में सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी.ये भी पढ़ें:


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