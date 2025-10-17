बड़ा आरोप : किरोड़ी बोले- बीमा कंपनियों ने किसानों के क्लेम हड़पे, 122 करोड़ का किया घोटाला
फसल बीमा में 122 करोड़ का घोटाला. बीमा कंपनियों पर फर्जी साइन से क्लेम हड़पने का आरोप. जानिए मंत्री किरोड़ी ने क्या कहा...
Published : October 17, 2025 at 7:24 PM IST
श्रीगंगानगर: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीकरणपुर के बुर्जवाली गांव में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीमा कंपनियों ने किसानों के करीब 1 लाख 70 हजार आवेदनों पर फर्जी हस्ताक्षर कर 122 करोड़ रुपये का घोटाला किया है. मंत्री मीणा ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों ने किसानों के क्लेम जानबूझकर खारिज किए और फर्जी दस्तावेज तैयार किए. वहीं, तत्कालीन सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह किसानों के हक पर डाका है और सरकार किसानों को पाई-पाई वापस दिलवाएगी. साथ ही बीमा कंपनियों के खिलाफ बीएनएस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
इस तरह हुआ फर्जीवाड़ा : कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि फसल खराबे के बाद किसान टोल फ्री नंबर पर क्लेम के लिए आवेदन करता है. उसके 14 दिन के अंदर बीमा कंपनी का सर्वेयर खेत में पहुंचता है और खराबे की जांच करता है. इसके बाद तीन सदस्यों की कमेटी जिसमें कृषि पर्यवेक्षक, किसान और बीमा कंपनी का सर्वेयर शामिल होता है और संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हैं. मीणा ने बताया कि इस कंपनी से 1,70,000 फॉर्मों की जांच करवाई, जिसमें कंपनी ने 32000 के करीब फॉर्म उपलब्ध करवाए जो कि लगभग फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार किए हुए हैं.
किरोड़ी ने कहा कि 2023-24 और 2024-25 की रबी और खरीफ की फसलों के खराबे के क्लेम के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जानकारी के मुताबिक 1 लाख 70 हजार आवेदनों में से कंपनी ने अभी तक 32 हजार फॉर्म ही उपलब्ध करवाए हैं. कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने कृषि पर्यवेक्षकों को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने बताया कि बीमा कंपनी ने उनके साइन और स्टांप फर्जी तरीके से लगाकर किसानों का क्लेम जीरो दिखा दिया है और प्रीमियम की भारी भरकम राशि का फर्जीवाड़ा कर दिया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में अन्य जगहों पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी लगाया आरोप : मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने बीमा कंपनियों से सांठगांठ कर ली और क्लेम के बारे में प्राकृतिक आपदा के कॉलम को हटा दिया. उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करवाई जाएगी.