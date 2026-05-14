श्रीगंगानगर : वाटर पार्क घूमने गए 48 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, फूड प्वाइजनिंग की आशंका
जैतसर क्षेत्र के एक विद्यालय के करीब 48 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया.
Published : May 14, 2026 at 6:50 PM IST
श्रीगंगानगर: वाटर पार्क घूमने गए जैतसर क्षेत्र के एक विद्यालय के करीब 48 विद्यार्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है. सभी विद्यार्थी जैतसर क्षेत्र के एक विद्यालय के बताए जा रहे हैं, जो स्कूल स्टाफ के साथ भ्रमण पर श्रीगंगानगर आए थे.
बच्चे वाटर पार्क में घूमने पहुंचे थे, तभी कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. देखते ही देखते कई अन्य बच्चों ने भी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू कर दी. बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए स्कूल स्टाफ और प्रशासन ने तुरंत एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल में बच्चों के पहुंचते ही चिकित्सकों की टीम अलर्ट मोड पर आ गई और सभी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि कुल 48 बच्चों को अस्पताल लाया गया था. इनमें से 10 बच्चों की हालत सामान्य होने पर उन्हें ठीक बताया गया है, जबकि बाकी बच्चों का इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. संभावना है कि रास्ते में बच्चों द्वारा पी गई लस्सी के कारण यह स्थिति बनी हो. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है. चिकित्सकों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है. फिलहाल, अधिकांश बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.