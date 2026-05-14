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श्रीगंगानगर : वाटर पार्क घूमने गए 48 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, फूड प्वाइजनिंग की आशंका

श्रीगंगानगर: वाटर पार्क घूमने गए जैतसर क्षेत्र के एक विद्यालय के करीब 48 विद्यार्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. प्रारंभिक जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है. सभी विद्यार्थी जैतसर क्षेत्र के एक विद्यालय के बताए जा रहे हैं, जो स्कूल स्टाफ के साथ भ्रमण पर श्रीगंगानगर आए थे.

बच्चे वाटर पार्क में घूमने पहुंचे थे, तभी कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. देखते ही देखते कई अन्य बच्चों ने भी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू कर दी. बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए स्कूल स्टाफ और प्रशासन ने तुरंत एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल में बच्चों के पहुंचते ही चिकित्सकों की टीम अलर्ट मोड पर आ गई और सभी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.