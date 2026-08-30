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श्रीगंगानगर: 470 ग्राम हेरोइन के साथ युवक हिरासत में, कार्रवाई के दौरान पिता ने किया आत्महत्या का प्रयास

श्रीगंगानगर के रावला मंडी में सीआईडी, बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 470 ग्राम हेरोइन बरामद की.

470 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
470 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 6:41 PM IST

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श्रीगंगानगर: रावला मंडी में रविवार को बॉर्डर क्षेत्र में हेरोइन के खिलाफ चल रही कार्रवाई अचानक उस वक्त सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई, जब 470 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक युवक को हिरासत में लिया गया. इसी दौरान उसके पिता ने घर के दूसरे कमरे में आत्महत्या करने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की नजर पड़ते ही तत्काल उसे बचाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया. सीआईडी, बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई इस बरामदगी के बाद अब एजेंसियां हेरोइन के स्रोत और पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.

खेत के पास से 470 ग्राम हेरोइन बरामद: रावला थाना के हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार के अनुसार बॉर्डर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच रविवार को रावला क्षेत्र में सीआईडी, बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की. टीम ने 12 केएनडी क्षेत्र में एक खेत के पास से 470 ग्राम हेरोइन बरामद की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया. वहीं, इसी कार्रवाई के बीच उसके पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया.

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खेत के पास दबिश, 470 ग्राम हेरोइन मिली: हेड कांस्टेबल ने बताया कि रविवार को सीआईडी के इनपुट पर बीएसएफ और रावला पुलिस की संयुक्त टीम ने 12 केएनडी क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की. टीम ने 3 केएनएम प्रथम डब्ल्यू निवासी अरविंद कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार की ढाणी के पास स्थित खेत में तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान टीम को मादक पदार्थ मिला. जांच करने पर वह हेरोइन निकली, जिसका वजन करीब 470 ग्राम बताया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अरविंद कुमार को हिरासत में ले लिया. बरामद हेरोइन को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.

पुलिस खंगाल रही तस्करी का पूरा नेटवर्क: कार्रवाई के दौरान अनूपगढ़ डीवाईएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, रावला थाना प्रभारी बलवंत सिंह सहित बीएसएफ के अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे. पुलिस अब बरामद हेरोइन के स्रोत और इसके संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है. हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार के अनुसार, पिता-पुत्र के खिलाफ पूर्व में भी एक-दो मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, सूत्रों के अनुसार अरविंद कुमार पर खुफिया एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी. हालांकि, इन सभी पहलुओं की पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 470 ग्राम हेरोइन किसके जरिए यहां पहुंची, इसकी आगे कहां सप्लाई की जानी थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.

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