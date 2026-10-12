श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई: अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्टल और 48 कारतूस बरामद
रावला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया- आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है.
Published : October 12, 2026 at 5:01 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रावला और नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 48 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रावला में पकड़े गए आरोपियों के तार गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और कार्तिक जाखड़ से जुड़े स्थानीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क की जांच में जुटी है.
बदला लेने के लिए आरोपी बना रहे थे प्लान: रावला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि बॉर्डर डीएसटी के कांस्टेबल गोपीराम ने टेलीफोन के जरिए सूचना दी थी कि विष्णु कुमार उर्फ निंजा, दिलप्रीत सिंह उर्फ डीके और सुधीर कुमार उर्फ धीरू पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी वारदात की साजिश रच रहे हैं. सूचना में उनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की आशंका भी जताई गई थी.
आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज: थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया- पुलिस टीम ने वार्ड नंबर 11, रावला मंडी स्थित विष्णु उर्फ निंजा के निवास पर दबिश दी. तलाशी के दौरान पुलिस ने दो पिस्तौल, चार मैगजीन और 43 जिंदा कारतूस बरामद किए. मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है.मामले की जांच उप निरीक्षक गिरधारी सिंह कर रहे हैं.
2 युवक पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार: वहीं, नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने गौरव सोनी और अमित गोयल को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 30 बोर की एक पिस्तौल, एक मैगजीन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के पास हथियार कहां से आए और क्या इनका इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में किया जाना था. साथ ही, आरोपियों के आपसी संपर्क और संभावित आपराधिक नेटवर्क को लेकर भी जांच की जा रही है.
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