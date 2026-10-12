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श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई: अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्टल और 48 कारतूस बरामद

रावला पुलिस ने 3 बदमाश पकड़े ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रावला और नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 48 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रावला में पकड़े गए आरोपियों के तार गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और कार्तिक जाखड़ से जुड़े स्थानीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क की जांच में जुटी है.

बदला लेने के लिए आरोपी बना रहे थे प्लान: रावला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि बॉर्डर डीएसटी के कांस्टेबल गोपीराम ने टेलीफोन के जरिए सूचना दी थी कि विष्णु कुमार उर्फ निंजा, दिलप्रीत सिंह उर्फ डीके और सुधीर कुमार उर्फ धीरू पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी वारदात की साजिश रच रहे हैं. सूचना में उनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की आशंका भी जताई गई थी.