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Sriganganagar Rail Track Blast : हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया

श्रीगंगानगर: हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के हाथ श्रीगंगानगर में बम्ब ब्लास्ट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. 3 अक्टूबर को श्रीगंगानगर जिले के 50 GB में रेलवे ट्रैक पर हुए बंब ब्लास्ट मामले में जंक्शन पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत मे लिया है. डिटेन कि गई महिला श्रीगंगानगर निवासी बताई जा रही है, जिसकी साजिश में शामिल होने का संदेह है.

एसपी ने दी जानकारी : एसपी बी. आदित्य ने बताया कि एक संदिग्ध महिला को जंक्शन पुलिस ने डिटेन किया है. महिला से पूछताछ में पुलिस जुटी है. एसपी आदित्य ने बताया कि अभी नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं. शीघ्र ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी.

इनकी हो चुकी गिरफ्तारी : ब्लास्ट मामले में महकदीप कौर और दविंदर सिंह को श्रीगंगानगर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं, डिटेन की गई महिला से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं.

श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक बंब ब्लास्ट मामला (ETV Bharat File Photo)

श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर : राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 50 जीबी गांव के पास हुए रेलवे ट्रैक विस्फोट के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में इस वारदात के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर तक पहुंचने की बात सामने आई है. आरोप है कि पाकिस्तान में सक्रिय शाह नाम के हैंडलर ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की एक महिला से संपर्क बनाया और बाद में उसे भावनात्मक रिश्ते में जोड़कर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश में शामिल कर लिया. इस पूरे काम के बदले आरोपियों को कुल 2 लाख 23 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी सामने आई है.

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