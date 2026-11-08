हैरान करने वाला मामला: खुली जेल से थाईलैंड घूम आया हत्या का आरोपी, जेल में लगती रही हाजिरी!
श्रीगंगानगर की खुली जेल से उम्रकैद का कैदी दीक्षांत कामरा कथित तौर पर थाईलैंड घूम आया. उसकी अनुपस्थिति में जेल में नियमित हाजिरी लगती रही.
Published : November 8, 2026 at 12:08 PM IST
श्रीगंगानगर: राजस्थान की खुली जेलों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जयपुर के चर्चित झोटवाड़ा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा कथित तौर पर पांच दिन तक थाईलैंड घूमकर आ गया. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान जेल में उसकी नियमित हाजिरी दर्ज होती रही. वहीं अब जवाहर नगर थाना पुलिस ने उसे करीब 40 ग्राम अफीम के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
लावारिस गाड़ी से मिला पासपोर्ट और अफीम: इस पूरे मामले में एएसपी दीपक शर्मा ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक लावारिस गाड़ी को चेक किया गया था. तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 40 ग्राम अफीम और एक पासपोर्ट बरामद हुआ. यह पासपोर्ट दीक्षांत कामरा के नाम पर था. जांच में सामने आया कि जिस गाड़ी की तलाशी ली गई थी, वह दीक्षांत कामरा के भाई की थी. पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले का अनुसंधान सब-इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सौंपा गया है.
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एएसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान सामने आए तथ्यों और अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने दीक्षांत कामरा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. एएसपी के अनुसार, दीक्षांत पूर्व में झोटवाड़ा के हत्या प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था और नरसिंहपुरा खुली जेल में बंद था. इसी सजा के दौरान अब अफीम से जुड़े इस नए मामले में उसकी संलिप्तता सामने आई है.
अक्टूबर 2025 में थाईलैंड जाने का दावा: एएसपी के अनुसार, दीक्षांत कामरा 9 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक थाईलैंड में रहा. उसके पासपोर्ट पर विदेश यात्रा से संबंधित एंट्री भी दर्ज पाई गई है. आरोप है कि विदेश यात्रा के दौरान भी खुली जेल में उसकी सुबह-शाम की हाजिरी नियमित रूप से लगती रही. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सजायाफ्ता कैदी जेल की कड़ी निगरानी व्यवस्था के बीच विदेश कैसे पहुंच गया?
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2018 में प्रेमिका के साथ किया था अपहरण और हत्या का अपराध: दीक्षांत कामरा जयपुर के चर्चित दुष्यंत हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था. वर्ष 2018 में उसने अपनी प्रेमिका प्रिया सेठ के साथ मिलकर झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत का अपहरण किया था. आरोपियों ने दुष्यंत को छोड़ने के बदले उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. फिरौती की रकम मिलने के बाद भी दुष्यंत की हत्या कर दी गई थी. बाद में पुलिस जांच में दोनों की भूमिका सामने आई और अदालत ने दीक्षांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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