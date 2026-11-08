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हैरान करने वाला मामला: खुली जेल से थाईलैंड घूम आया हत्या का आरोपी, जेल में लगती रही हाजिरी!

कैदी दीक्षांत कामरा ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर: राजस्थान की खुली जेलों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जयपुर के चर्चित झोटवाड़ा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा कथित तौर पर पांच दिन तक थाईलैंड घूमकर आ गया. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान जेल में उसकी नियमित हाजिरी दर्ज होती रही. वहीं अब जवाहर नगर थाना पुलिस ने उसे करीब 40 ग्राम अफीम के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.