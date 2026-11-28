श्रीगंगानगर: किसान को खेत में दबा मिला 750 ग्राम हेरोइन का पैकेट, ड्रोन ड्रॉपिंग की आशंका
Heroin Packet Found in Field: पैकेट पर ड्रॉपिंग पिन लगी मिली, बरामदगी के बाद तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
Published : November 28, 2026 at 8:40 PM IST
श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में नशा तस्करी का एक और मामला सामने आया है. हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र के चक बी बड़ी में किसान के खेत से जमीन में दबा हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ है. ड्रॉपिंग पिन भी लगी हुई थी, जिसे देखकर किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही हिंदुमलकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पैकेट को कब्जे में लिया. जांच में पैकेट से करीब 750 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.
2-3 महीने पहले गिराई गई थी हेरोइन: हिंदुमलकोट थानाधिकारी सुनील खोड़ ने कहा की चक बी बड़ी निवासी किसान केदारनाथ (45) अपने खेत में बुवाई का काम कर रहे थे. इसी दौरान कृषि यंत्र जमीन के अंदर दबे एक पैकेट से टकराया और पैकेट मिट्टी से बाहर आ गया. किसान ने जब उसे देखा तो संदिग्ध वस्तु होने के संदेह में तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर हिंदुमलकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पैकेट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पैकेट से करीब 750 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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महीनों से खेत में दबा रहा नशे का पैकेट: प्रारंभिक जांच में आशंका है कि यह पैकेट करीब दो से तीन महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराया गया था. ड्रोन से गिराए जाने के बाद हेरोइन का पैकेट खेत में मिट्टी के नीचे दबा रह गया होगा. इसके बाद लंबे समय तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी. अब फसल की बिजाई से पहले खेत में कृषि कार्य के दौरान यंत्र के संपर्क में आने से पैकेट बाहर निकल आया. इस तरह किसान की सतर्कता से नशीले पदार्थ की खेप का पता चल सका.
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बरामदगी के बाद तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस: सीमावर्ती इलाके में ड्रॉपिंग पिन के साथ हेरोइन का पैकेट मिलना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खेप किस स्थान पर गिराई गई थी, इसे लेने के लिए कोई व्यक्ति आने वाला था या नहीं और इसके पीछे कौन सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.
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