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श्रीगंगानगर: किसान को खेत में दबा मिला 750 ग्राम हेरोइन का पैकेट, ड्रोन ड्रॉपिंग की आशंका

खेत से मिला हेरोइन का पैकेट ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में नशा तस्करी का एक और मामला सामने आया है. हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र के चक बी बड़ी में किसान के खेत से जमीन में दबा हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ है. ड्रॉपिंग पिन भी लगी हुई थी, जिसे देखकर किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही हिंदुमलकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पैकेट को कब्जे में लिया. जांच में पैकेट से करीब 750 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है.