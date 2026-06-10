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घड़साना में खेत में पानी लगाने को लेकर चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष, जयपुर में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग

पुलिस थाना नई मंडी ( ETV Bharat Anoopgarh )

अनूपगढ़/जयपुर: क्षेत्र के घड़साना के गांव 3 एमएलके (बी) में खेत में पानी लगाने को लेकर दो चचेरे भाइयों के परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया. इस संघर्ष में 55 वर्षीय मुख्तयार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे की है. गांव 3 एमएलके (बी) में दोनों पक्ष अपने-अपने खेतों में पानी लगाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में मुख्तयार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद परिजनों ने घायल मुख्तयार सिंह को एंबुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय घड़साना पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बीकानेर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलने पर घड़साना पुलिस थाने के एएसआई कमल सिंह मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पढ़ें : दो गुटों में हिंसक झड़प : लाठी-डंडे और हथियारों से हमला, 5 घायल, एक की हालत गंभीर एएसआई कमल सिंह मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्तयार सिंह और उनके चचेरे भाई हाकम सिंह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार रात दोनों पक्ष खेतों में पानी लगाने गए हुए थे, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस के अनुसार बहसबाजी के बाद हाकम सिंह के परिवार के कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. हालांकि, अभी तक हमलावरों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने बताया कि घायल की गंभीर स्थिति के कारण अभी उसके पर्चा बयान नहीं हो सके हैं. फिलहाल, किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.