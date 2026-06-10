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घड़साना में खेत में पानी लगाने को लेकर चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष, जयपुर में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग

घड़साना में दो चचेरे भाइयों के परिवारों के बीच पुराने जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष. जयपुर में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग

Ghadsana Crime
पुलिस थाना नई मंडी (ETV Bharat Anoopgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 1:59 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 2:44 PM IST

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अनूपगढ़/जयपुर: क्षेत्र के घड़साना के गांव 3 एमएलके (बी) में खेत में पानी लगाने को लेकर दो चचेरे भाइयों के परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया. इस संघर्ष में 55 वर्षीय मुख्तयार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर हायर सेंटर रेफर किया गया है.

पुलिस के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे की है. गांव 3 एमएलके (बी) में दोनों पक्ष अपने-अपने खेतों में पानी लगाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में मुख्तयार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद परिजनों ने घायल मुख्तयार सिंह को एंबुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय घड़साना पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बीकानेर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलने पर घड़साना पुलिस थाने के एएसआई कमल सिंह मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

पढ़ें : दो गुटों में हिंसक झड़प : लाठी-डंडे और हथियारों से हमला, 5 घायल, एक की हालत गंभीर

एएसआई कमल सिंह मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्तयार सिंह और उनके चचेरे भाई हाकम सिंह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार रात दोनों पक्ष खेतों में पानी लगाने गए हुए थे, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस के अनुसार बहसबाजी के बाद हाकम सिंह के परिवार के कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. हालांकि, अभी तक हमलावरों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस ने बताया कि घायल की गंभीर स्थिति के कारण अभी उसके पर्चा बयान नहीं हो सके हैं. फिलहाल, किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जयपुर में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग, युवक के पैर में गोली लगने से घायल : जयपुर के अशोक नगर थाना इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है. पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. आपसी रंजिश और कब्जे की बात को लेकर फायरिंग होने की बात सामने आई है.

घायल युवक की पहचान भट्टा बस्ती निवासी शाहिद के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही अशोक नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, शहर में फायरिंग की घटना के बाद दहशत का माहौल बन गया है.

Jaipur Firing Case
SMS अस्पताल में भर्ती घायल (ETV Bharat Jaipur)

अशोक नगर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा के मुताबिक अशोक नगर थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना होने की जानकारी सामने आई है.

पढ़ें : Son Killed Father : नाबालिग बेटे ने धारदार हथियार से पिता का गला रेता, जांच में जुटी पुलिस

हालांकि, पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. वहीं, फायरिंग करने वाले आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, आरोपियों की पहचान करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस की टीम में आरोपी की तलाश में जुट गई है. भट्ठा बस्ती निवासी घायल शाहिद का सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है.

पुलिस के अनुसार प्रथमदृष्टया आपसी रंजिश और किसी कब्जे की बात को लेकर फायरिंग की घटना होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पूरी स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी. पुलिस प्रत्येक एंगल से जांच कर रही है. जल्द ही पुलिस की ओर से मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस की टीम में अलग-अलग इलाकों में आरोपियों की तलाश कर रही है.

Last Updated : June 10, 2026 at 2:44 PM IST

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