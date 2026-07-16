ACB Action : घड़साना के सरकारी अस्पताल में बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार
राजकीय चिकित्सालय में एसीबी की बड़ी कार्रवाई. गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार. जांच में जुटी एसीबी की टीम.
Published : July 16, 2026 at 4:49 PM IST
घड़साना: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) श्रीगंगानगर की टीम ने गुरुवार को घड़साना की नई मंडी स्थित राजकीय चिकित्सालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए गायनी विशेषज्ञ डॉ. महेंद्र सिंह चौधरी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और दिनभर मामले को लेकर चर्चा का दौर चलता रहा.
यह है पूरा मामला : एक परिवादी ने एसीबी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अस्पताल में उपचार संबंधी कार्य के बदले डॉक्टर द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने नियमानुसार उसका सत्यापन किया. प्रारंभिक जांच में शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने पर एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई. एसीबी टीम ने गुरुवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी डॉक्टर को 3,500 रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.
कार्रवाई के तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. टीम ने मौके से आवश्यक दस्तावेज, नकदी और अन्य साक्ष्य भी अपने कब्जे में लिए हैं. कार्रवाई की सूचना मिलते ही अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई. कई लोग अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए. वहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी रही.
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एसीबी श्रीगंगानगर के सीआई राजेंद्र ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर सत्यापन कराया गया था. शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी चिकित्सक को रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसीबी अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि मामला केवल एक शिकायत तक सीमित है या इसके पीछे किसी प्रकार की अन्य अनियमितताएं भी जुड़ी हुई हैं. जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.