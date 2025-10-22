ETV Bharat / state

श्रावस्ती के होटल में मिला श्रीलंका की महिला का शव, पर्यटक दल के साथ बौद्ध स्थली भ्रमण पर आई थी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, श्रीलंका के दूतावास को दी गई सूचना.

विदेशी महिला की मौत
विदेशी महिला की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:35 PM IST

श्रावस्ती: श्रावस्ती के एक होटल में विदेशी महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.


जानकारी के अनुसार, श्रीलंका से 46 पर्यटकों का दल श्रावस्ती के बौद्ध स्थली के भ्रमण पर आया हुआ था. मंगलवार को 71 वर्षीय कोड़गोड़ा पत्नी सुनील शांति डिसिल्वा होटल के कमरे से बाहर नहीं आई तो सभी को शक हुआ. होटल के मौजूद कर्मियों की मदद से कमरे को खुलवाया गया. यहां पर महिला शव पड़ा था.


होटल में मौजूद स्टाफ द्वारा इसकी जानकारी मैनेजर को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस ने दिल्ली स्थित श्रीलंका दूतावास को भी इसकी जानकारी दी है. थाना अध्यक्ष लाल साहब सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था. कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. शव श्रीलंका से आया दल अपने साथ लेकर चला गया है.

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिलते ही श्रीलंका दूतावास को जानकारी दी गई. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामान्य है. महिला की उम्र करीब 71 वर्ष है. शव श्रीलंका भेजे जाने के लिए पत्र लिखा है.

