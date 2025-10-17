ETV Bharat / state

श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का किया दौरा, शिक्षा व्यवस्था की सराहना की

श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने सर्वोदय सह-शिक्षा विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की.

दिल्ली के सरकारी स्कूल में श्रीलंका की पीएम
दिल्ली के सरकारी स्कूल में श्रीलंका की पीएम (Education Ministry)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या इनदिनों भारत दौरे पर है. प्रधानमंत्री डॉ. हरीनी अमरसूर्या ने शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित सर्वोदय को-एड विद्यालय का दौरा किया. इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने उनका स्वागत किया और उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूलों में हो रहे बदलावों और नई शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी दी.

शिक्षा मंत्री सूद ने इस दौरान डॉ. हरीनी अमरसूरिया को बताया कि किस तरह दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपने सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है. उन्होंने स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, नई शिक्षण पद्धतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के बारे में विस्तार से बताया. प्रधानमंत्री अमरसूर्या ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की और उनके अनुभव को जाना. छात्रों ने प्रधानमंत्री को अपने प्रोजेक्ट्स और डिजिटल लर्निंग के प्रयोग को दिखाया. श्रीलंकाई प्रधानमंत्री इन नवाचारों से काफी प्रभावित हुईं और कहा कि दिल्ली का यह शिक्षा मॉडल विकासशील देशों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है.

दिल्ली की सरकारी स्कूल का दौरा

वहीं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली के लिए गर्व का विषय है कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने सरकारी स्कूल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दुनिया में एक मिसाल बन चुका हैं. हम शिक्षा को सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि समाज में समानता और प्रगति का माध्यम मानते हैं. सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने स्कूलों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार कर रही है, ताकि हर बच्चा आधुनिक तकनीक और नई शिक्षा प्रणाली से जुड़ सके.

डॉ. अमरसूर्या का यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह केवल एक विद्यालय भ्रमण नहीं, बल्कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति की सफलता का प्रतीक है. इस दौरे से दक्षिण एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच ज्ञान और सहयोग की नई शुरुआत होगी.

हिंदू कॉलेज का दौरा

इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज का दौरा भी किया. वहां प्रधानमंत्री ने हिंदू कॉलेज में पौधारोपण किया. इस दौरान उन्होंने डीयू के छात्रों से कहा, "कठिन सवाल पूछें, धारणाओं को चुनौती दें. शिक्षा और सहानुभूति की भावना साथ-साथ चलनी चाहिए, करुणा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई तमाशा देखने की चीज नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. भारत और श्रीलंका सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हैं तथा श्रीलंका की यात्रा में भारत एक अभिन्न साझेदार है. घर और कार्यालय में या देशों के बीच हमेशा पुल बनाएं, बाधाएं न खड़ी करें."

