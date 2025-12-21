महराजगंज के सोनौली बॉर्डर से श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, समुद्री मार्ग से भारत में घुसा, नेपाल जाने की फिराक में था

ETV Bharat / state

श्रीलंकाई नागरिक को अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास नहीं मिले कोई दस्तावेज.

सोनौली बॉर्डर से श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार. (Photo Credit; Maharajganj Police)
महराजगंज : भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत इमिग्रेशन विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सोनौली इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक श्रीलंकाई नागरिक को पकड़ा गया है. श्रीलंकाई नागरिक को अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक महराजगंज एवं इमिग्रेशन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और अन्य अवैधानिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर आयोजित गोष्ठी में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई. शनिवार की रात लगभग 9:45 बजे सोनौली कस्बे में इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर नियमित जांच के दौरान इमिग्रेशन अधिकारी रोहित सिंह एवं आव्रजन अधिकारी विशाल यादव की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका.

पूछताछ एवं दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान श्रीलंकाई नागरिक केनेडी राजेन्द्रम (52) निवासी सेंट जोसेफ मवाथा, एताकल, नेगाम्बो, श्रीलंका के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि आरोपी समुद्री मार्ग के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था. उसके पास भारत में प्रवेश अथवा नेपाल जाने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए. इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई के लिए थाना सोनौली को सुपुर्द किया गया.

थाना सोनौली में आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इमिग्रेशन विभाग एवं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है तथा अवैध घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए चेकिंग चल रही है. पकड़ा गया श्रीलंकाई नागरिक समुद्री मार्ग से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर नेपाल जा रहा था. मामले में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

