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श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद: सुलह वार्ता में नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष का प्रस्ताव- ब्रज से बाहर बने मस्जिद

सुलह वार्ता में नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में आज मथुरा विशेष लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई. श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार, हिंदू पक्षकार और सात याचिकाकर्ता सुनवाई में शामिल हुए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी पक्षकार और अधिवक्ता लोक अदालत में नहीं पहुंचा. अब 21, 22 और 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई होगी. मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में मथुरा विशेष लोक अदालत में सुनवाई निर्धारित की गई थी. आज दोपहर 2:00 बजे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार और अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन मुस्लिम शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से कोई भी पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ. सात याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि मथुरा जनपद के न्यायालय में एक बार सुलह वार्ता आयोजित की जाए. अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई. (Video Credit; Hindu side Lawyer) हिंदूपक्षों की अपील सुनी गई : जनपद के विशेष लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू पक्षकार अधिवक्ताओं की अपील न्यायालय में सुनी गई. करीब एक घंटे तक श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित साक्ष को न्यायालय में रखा गया. मुस्लिम शाही ईदगाह मस्जिद के पक्ष का इंतजार किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं आया और ना ही कोई जवाब दाखिल किया गया. इसलिए न्यायालय के विशेष लोक अदालत में सुलह वार्ता फेल हो गई.