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श्रीगंगानगर के मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन, अफगानिस्तान टेस्ट श्रृंखला के लिए मिला पहला मौका

मानव सुथार ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए पहली बार टीम इंडिया में चयनित हुए मानव सुथार की सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है. 14 वर्षों की कड़ी मेहनत, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन और कोचों के मार्गदर्शन ने मानव को इस मुकाम तक पहुंचाया. मानव के कोच धीरज शर्मा ने बताया कि मानव पिछले 14 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है और अब उसकी मेहनत रंग लाई है. पिछले 10 वर्षों से बीसीसीआई के विभिन्न प्रारूपों में लगातार गेंदबाजी करता आ रहा है और उसने हर स्तर पर विकेट लेकर अपनी प्रतिभा साबित की है. यही कारण है कि आज उसे भारतीय टीम में जगह मिली है. मानव के पिता जगदीश सुथार और माता सुशीला सुथार ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर हमेशा पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि मानव ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत की और कभी हार नहीं मानी. परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मानव के चयन की जानकारी मिली. मानव ने श्रीगंगानगर के एसडी बिहाणी क्रिकेट ग्राउंड में लगातार अभ्यास कर अपनी क्रिकेट यात्रा को मजबूत बनाया. पढ़ें: श्रीगंगानगर के दो क्रिकेटरों का चयन, मानव सुथार भारत-ए टीम में, अजय कूकणा दलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट