श्रीगंगानगर के मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन, अफगानिस्तान टेस्ट श्रृंखला के लिए मिला पहला मौका
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिलने पर मानव सुथार ने पांच विकेट झटके थे.
Published : May 19, 2026 at 10:51 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए पहली बार टीम इंडिया में चयनित हुए मानव सुथार की सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है. 14 वर्षों की कड़ी मेहनत, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन और कोचों के मार्गदर्शन ने मानव को इस मुकाम तक पहुंचाया.
मानव के कोच धीरज शर्मा ने बताया कि मानव पिछले 14 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है और अब उसकी मेहनत रंग लाई है. पिछले 10 वर्षों से बीसीसीआई के विभिन्न प्रारूपों में लगातार गेंदबाजी करता आ रहा है और उसने हर स्तर पर विकेट लेकर अपनी प्रतिभा साबित की है. यही कारण है कि आज उसे भारतीय टीम में जगह मिली है. मानव के पिता जगदीश सुथार और माता सुशीला सुथार ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर हमेशा पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि मानव ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत की और कभी हार नहीं मानी. परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मानव के चयन की जानकारी मिली. मानव ने श्रीगंगानगर के एसडी बिहाणी क्रिकेट ग्राउंड में लगातार अभ्यास कर अपनी क्रिकेट यात्रा को मजबूत बनाया.
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23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को साल 2023 में एकदिवसीय विश्व कप से पहले भारतीय टीम के अभ्यास शिविर में बुलाया गया था. बेंगलुरु में आयोजित उस शिविर के दौरान उन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को काफी प्रभावित किया था. हालांकि, उनका क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा. इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस टीम के साथ जुड़े रहने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक बाहर बैठना पड़ा. आईपीएल 2025 में पूरा सत्र बिना मैच खेले बिताने के बाद 2026 सत्र में भी उन्हें केवल चार मुकाबलों में मौका मिला.
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पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिलने पर मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट झटके और अपनी प्रतिभा साबित कर दी. यही प्रदर्शन उनके लिए भारतीय टेस्ट टीम का दरवाजा खोलने वाला साबित हुआ. गेंदबाजी के अलावा मानव निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने राजस्थान की ओर से खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक भी लगाया था.