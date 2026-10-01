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श्रीगंगानगर कचरा प्लांट विवाद: प्रशासन के आश्वासन के बाद टला कलेक्ट्रेट घेराव, कमेटी करेगी नई जमीन की तलाश

श्रीगंगानगर/पदमपुर : जिले के नरसिंहपुरा-बिरानी क्षेत्र में प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट (Solid Waste Management Plant) को लेकर बीते पांच महीनों से सुलग रहा विरोध बुधवार रात अचानक बड़े जनांदोलन में तब्दील हो गया. गोविंद गोधाम गौशाला परिसर में आयोजित विशाल महापंचायत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सीधी एंट्री ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया. मंच से बेनीवाल ने दो-टूक अल्टीमेटम दे दिया या तो सरकार इस कचरा प्लांट के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले, वरना हजारों ग्रामीण श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे.

​रात 2 बजे निकला समाधान, कमेटी करेगी नई जमीन की तलाश : ​कई घंटों के गतिरोध के बाद देर रात करीब 2 बजे श्रीगंगानगर एसडीएम नयन गौतम आंदोलनकारियों के बीच टोल नाके पहुंचे. सड़क पर ही बेनीवाल और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की गंभीर बातचीत हुई. एसडीएम नयन गौतम ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जयपुर स्तर तक पहुंचाई जाएगी. उन्होंने बताया कि कचरा प्लांट के लिए दूसरी जगह तलाशने पर सहमति बनी है. प्रशासन ने इसके लिए करीब डेढ़ महीने का समय मांगा है. पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर वैकल्पिक स्थान की तलाश की जाएगी और कचरा प्लांट के प्रस्ताव पर पुनर्विचार होगा. प्रशासन के आश्वासन के बाद बेनीवाल और समर्थकों ने हाईवे जाम तथा कलेक्ट्रेट घेराव की योजना फिलहाल रोक दी और जाम खोल दिया.

हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी और भारी पुलिस जाब्ते के बीच देर रात तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने प्लांट के लिए दूसरी जगह तलाशने पर सहमति जताई. पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने करीब डेढ़ महीने का समय मांगा है. महापंचायत में हजारों ग्रामीण और समर्थक मौजूद थे. कानून एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए श्रीगंगानगर जिले के साथ बीकानेर संभाग से करीब 500 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे. इनमें ASP, DYSP और CI स्तर के अधिकारी भी शामिल रहे.

पहले दौर की वार्ता, फिर 10.15 बजे तक का समय : बेनीवाल के अल्टीमेटम के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. ADM सुभाष चौधरी, ASP दीपक शर्मा, DSP पुष्पेंद्र सिंह, SDM राजेंद्र कुमार और तहसीलदार सूर्या स्वामी ने मंच पर बेनीवाल से बातचीत की. पहले दौर की वार्ता में सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद प्रशासन को निर्धारित समय तक मांगों पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया. पहले 10.15 बजे तक का समय तय हुआ. इसके बाद समय बढ़ाकर करीब 10.25 बजे तक किया गया. बेनीवाल ने मंच से कहा कि यदि इस समय तक समाधान नहीं हुआ तो वे ग्रामीणों के साथ श्रीगंगानगर की ओर कूच करेंगे.

बेनीवाल ने दिया हाईवे कूच का अल्टीमेटम (फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर)

काफिला श्रीगंगानगर की ओर निकला, टोल पर पुलिस ने रोका : समय सीमा के बाद बेनीवाल समर्थकों के साथ श्रीगंगानगर की ओर कूच करने लगे। करीब 100 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा. पुलिस ने महियावाली टोल नाके के पास चूनावढ़ थाना क्षेत्र में काफिले को रोक लिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था. काफिला रोके जाने के बाद समर्थकों ने टोल के पास धरना शुरू कर दिया और हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ. श्रीगंगानगर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई. प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों से समझाइश करते रहे.

श्रीगंगानगर में कचरा प्लांट पर बवाल (फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर)

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पांच महीने से चल रहा आंदोलन : नरसिंहपुरा-मांझूवास-बिरानी क्षेत्र में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में ग्रामीण करीब पांच महीने से आंदोलन कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से कृषि भूमि, जलस्रोतों और आसपास की गोशालाओं पर असर पड़ सकता है. कचरा और प्लास्टिक उड़कर गोविंद गोधाम गौशाला तक पहुंचने तथा दुर्गंध से धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर असर पड़ने की आशंका भी ग्रामीणों ने जताई है. अब पांच सदस्यीय कमेटी के स्तर पर वैकल्पिक स्थान तलाशने की प्रक्रिया होगी. कमेटी की रिपोर्ट और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली आगे की बातचीत के बाद प्लांट को लेकर अगला निर्णय होगा.