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ब्लास्ट से पहले होटल में बेखौफ दिखे आरोपी, महकदीप कौर सिगरेट के कश लगाती रही, देवेंद्र आईने के सामने बाल संवारता रहा

होटल में मौजूद आरोपी ( ETV Bharat Shriganganagar )

श्रीगंगानगर: रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एक और वीडियो सामने आया है. धमाके की साजिश को अंजाम देने से ठीक पहले मुख्य आरोपी महकदीप कौर और उसका साथी देवेंद्र सिंह विजयनगर के एक होटल में बेखौफ अंदाज में नजर आए. महकदीप सिगरेट के कश लगाती रही. देवेंद्र आईने के सामने बाल संवारता रहा. जिस कमरे में दोनों ठहरे थे, वहीं का यह वीडियो अब चर्चा का विषय बना है. इस वारदात ने सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है, जब दोनों आरोपी रेलवे ट्रैक पर धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए श्रीगंगानगर जिले में पहुंचे हुए थे. पुलिस जांच में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक दोनों ने वारदात से पहले विजयनगर इलाके के एक होटल में ठहरकर अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश की थी.