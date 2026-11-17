ब्लास्ट से पहले होटल में बेखौफ दिखे आरोपी, महकदीप कौर सिगरेट के कश लगाती रही, देवेंद्र आईने के सामने बाल संवारता रहा
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को निर्देश कौन दे रहा था, विस्फोटक कहां से उपलब्ध करवाए गए.
Published : November 17, 2026 at 3:14 PM IST
श्रीगंगानगर: रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एक और वीडियो सामने आया है. धमाके की साजिश को अंजाम देने से ठीक पहले मुख्य आरोपी महकदीप कौर और उसका साथी देवेंद्र सिंह विजयनगर के एक होटल में बेखौफ अंदाज में नजर आए. महकदीप सिगरेट के कश लगाती रही. देवेंद्र आईने के सामने बाल संवारता रहा. जिस कमरे में दोनों ठहरे थे, वहीं का यह वीडियो अब चर्चा का विषय बना है. इस वारदात ने सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है, जब दोनों आरोपी रेलवे ट्रैक पर धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए श्रीगंगानगर जिले में पहुंचे हुए थे. पुलिस जांच में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक दोनों ने वारदात से पहले विजयनगर इलाके के एक होटल में ठहरकर अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश की थी.
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टैक्सी से विजयनगर तक पहुंचे थे आरोपी: एटीएस एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने से एक दिन पहले दोनों आरोपी गुरदासपुर से ट्रेन के जरिए बठिंडा पहुंचे थे. यहां से पुलिस की निगाहों से बचने के लिए उन्होंने निजी टैक्सी किराए पर ली और श्रीगंगानगर जिले की ओर रवाना हो गए. दोनों ने बड़े होटल के बजाय सूरतगढ़ विजयनगर मार्ग पर विजयनगर कस्बे के नजदीक एक साधारण और सुनसान होटल को ठहरने के लिए चुना. वारदात से पहले विजयनगर के नजदीक एक होटल में ठहरे, जहां उन्होंने अपनी असली आईडी जमा करवाई थी. होटल मालिक को पुलिस ने डिटेन किया है. होटल मालिक के अनुसार दोनों 3 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे टैक्सी से पहुंचे थे. टैक्सी छोड़कर चली गई और दोनों ने होटल में चाय-नाश्ता किया. पूरी रात रुकने के बाद सुबह करीब 9:30 बजे होटल से रवाना हो गए.
कांस्टेबल की सतर्कता बनी अहम कड़ी: खुद को बेहद शातिर समझ रहे आरोपियों की एक चूक आखिरकार उन पर भारी पड़ गई. पुलिस की ओर से इलाके के होटल और धर्मशालाओं में की जा रही जांच के दौरान एक सतर्क कांस्टेबल की नजर होटल के रिकॉर्ड पर पड़ी. जांच में पता चला कि होटल में ठहरे दोनों लोगों ने अपनी असली पहचान के दस्तावेज जमा करवाए थे. पुलिस के लिए यही रिकॉर्ड आरोपियों तक पहुंचने की अहम कड़ी बन गया. पहचान पत्रों से मिले विवरण और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी. इसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.
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पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से कनेक्शन की जांच: इस पूरे मामले ने सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. जांच का दायरा केवल रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों को निर्देश कौन दे रहा था, विस्फोटक कहां से उपलब्ध करवाए गए और इस साजिश में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं?. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियां उनके संपर्कों, यात्रा के रास्तों, होटल में ठहरने और वारदात से पहले की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ रही हैं.
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