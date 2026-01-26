ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर: पाकिस्तानी नए ड्रग्स रूट का पर्दाफाश, 5 करोड़ की हेरोइन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीगंगानगर: पुलिस ने सीमा पार से संचालित नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक नए ड्रग्स तस्करी रूट का पर्दाफाश किया और करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की 1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. इस कार्रवाई में बीकानेर के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो पंजाब से हेरोइन लेकर राजस्थान में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे. समय पर पुलिस की सतर्क कार्रवाई से एक बड़े नशा नेटवर्क की साजिश नाकाम हो गई.

नया अंतरराज्यीय तस्करी रूट का खुलासा: श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित हो रहे इस नए अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया. गिरफ्तार दो तस्करों के कब्जे से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है. यह हेरोइन पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में गिराई गई थी, जिसे आरोपी बीकानेर ले जाकर छोटी-छोटी खेपों में बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सजगता से यह योजना विफल हो गई.

नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन से बरामदगी: राजियासर थानाधिकारी कलावती चौधरी ने बताया कि रविवार रात एनएच-62 पर थाने के पास नाकाबंदी लगाई गई थी. इसी दौरान कॉन्स्टेबल परताराम ज्याणी को सूरतगढ़ की ओर से आ रही एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी की जानकारी मिली. गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें हेरोइन बरामद हुई.