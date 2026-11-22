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श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब के तीन तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर: सीमावर्ती जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किलो हेरोइन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों में दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की है. पुलिस अब इस खेप के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.