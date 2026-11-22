श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब के तीन तस्कर गिरफ्तार
DST की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच करोड़ रुपये की एक किलो हेरोइन के साथ पंजाब के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया.
Published : November 22, 2026 at 7:41 PM IST
श्रीगंगानगर: सीमावर्ती जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किलो हेरोइन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों में दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की है. पुलिस अब इस खेप के स्रोत और इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि हिंदुमलकोट थाना पुलिस और DST की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है. थाना प्रभारी सुनील खोड़ अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान एमएल नहर की पटरी पर कोठा पुल के नजदीक संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर पुलिस ने मौके पर मौजूद तीन लोगों को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक किलो हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है.
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पंजाब से लेकर आए थे हेरोइन की खेप: पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखचैन सिंह उर्फ पम्मा (34) पुत्र पाला सिंह, गुरजंट सिंह उर्फ जंटुआ (24) पुत्र हंसा सिंह-दोनों निवासी गांव शमशाबाद, थाना सदर फाजिल्का (पंजाब), तथा शीला बाई (45) पत्नी बाज सिंह निवासी गांव बकेनवाला (पंजाब) के रूप में की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपी पंजाब से हेरोइन की खेप लेकर श्रीगंगानगर पहुंचे थे और यहां इसकी सप्लाई करने की फिराक में थे.
NDPS एक्ट में मामला दर्ज, सप्लाई नेटवर्क की जांच: पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हिंदुमलकोट थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. प्रकरण का आगामी अनुसंधान चूनावढ़ थाना प्रभारी संजय सिंह को सौंपा गया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन की खेप पंजाब में कहां से प्राप्त की गई थी, श्रीगंगानगर में इसकी सप्लाई किस व्यक्ति को दी जानी थी और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस आरोपियों के संपर्कों और संभावित तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है.
DST और थाना पुलिस की रही अहम भूमिका: इस कार्रवाई में हिंदुमलकोट थाना प्रभारी सुनील खोड़ के नेतृत्व में थाना पुलिस के साथ जिला विशेष टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. DST प्रभारी रामविलास बिश्नोई के निर्देशन में ASI सुरेंद्र ज्याणी, इंद्राज, हेड कांस्टेबल मनप्रीत, विश्वधर तथा कांस्टेबल संदीप जाखड़, विवेक और प्रमोद टीम में शामिल रहे. कार्रवाई में सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस के अधिकारियों का भी सहयोग रहा.
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