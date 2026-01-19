पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में कारतूस और एक रिवॉल्वर जब्त
आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
Published : January 19, 2026 at 8:55 PM IST
श्रीगंगानगर: अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर सहित 567 कारतूस बरामद किए हैं. यह कार्रवाई जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी सफलता मानी जा रही है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि थाना सादुलशहर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल रोकी. मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया. तलाशी में उसके पास से एक अवैध रिवॉल्वर, 563 जिंदा कारतूस और 4 खाली कारतूस बरामद किए गए.
दुहन ने बताया कि आरोपी की पहचान श्यामसुंदर पुत्र धनराज (26 वर्ष) निवासी श्रीगंगानगर के रूप में हुई है. आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में कारतूसों की आपूर्ति से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर पुलिस इसके नेटवर्क की तह में जा रही है.
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह बरामदगी राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कारतूस बरामदगी में से एक है. उन्होंने सादुलशहर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था कायम रखी जा सके.