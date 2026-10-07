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श्रीगंगानगर: हथियार तस्कर कर रहा था नशे की तस्करी, 10 करोड़ की 'आइस ड्रग' बरामद

गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Shriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले में अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी के घर से करीब 500 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस ड्रग) बरामद की है. पुलिस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है.