श्रीगंगानगर: हथियार तस्कर कर रहा था नशे की तस्करी, 10 करोड़ की 'आइस ड्रग' बरामद
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग की खेप कहां से आई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था.
Published : October 7, 2026 at 11:30 AM IST
श्रीगंगानगर: जिले में अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी के घर से करीब 500 ग्राम मेथाम्फेटामाइन (आइस ड्रग) बरामद की है. पुलिस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है.
जवाहरनगर थाना के उप निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि आरोपी गुरविन्द्र सिंह (22) पुत्र मलकित सिंह निवासी चक महाराजका को 3 अक्टूबर को एक पिस्तौल और 47 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में पुलिस को आरोपी के घर में नशीले पदार्थ होने की जानकारी मिली. पुलिस को उसके घर की तलाशी के दौरान करीब 500 ग्राम आइस ड्रग मिली. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपी से नशीले पदार्थ की सप्लाई और इसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पहले से ही दर्ज किया गया था. मामले की जांच उप निरीक्षक नरेश कुमार को सौंपी गई थी.
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विदेश में बैठे तस्करों से संपर्क की जांच: पुलिस जांच में आरोपी के कथित तौर पर विदेश में बैठे कुछ तस्करों के संपर्क में होने की जानकारी भी सामने आई है. इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग की खेप कहां से आई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. कार्रवाई उप निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में की गई. टीम में कांस्टेबल वीरेंद्र गोदारा, दलीप और रामकुमार के साथ डीएसटी टीम के संदीप जाखड़ शामिल रहे.
लगातार आ रहे हैं मामले - श्रीगंगानगर और बार्डर एरिया में लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही हैं. भारत-पाक सीमा पर कभी ड्रोन से तो कभी तस्करों से करोड़ों रुपए की नशीली दवाएं व नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. 27-28 सितंबर को अनूपगढ़ पुलिस, जिला स्पेशल टीम (DST) और बॉर्डर DST ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई थी. पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों को भी गिरफ्तार किया था. इसी तरह श्रीकरणपुर क्षेत्र के चक 13-SB में BSF ने करीब 3 करोड़ रुपए की 810 ग्राम हेरोइन से भरा संदिग्ध पैकेट बरामद किया था.