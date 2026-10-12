ETV Bharat / state

घड़साना किसान आंदोलन: वार्ता बेनतीजा होने पर बेनीवाल नागौर रवाना, 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान

घड़साना किसान आंदोलन ( ETV Bharat )

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी की नियमित व्यवस्था की मांग को लेकर चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. किसानों और प्रशासन के बीच रविवार रात हुई उच्चस्तरीय वार्ता बेनतीजा रहने के बाद नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नागौर के लिए रवाना हो गए. बेनीवाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह 14 अक्टूबर को दोबारा घड़साना आएंगे और हनुमानगढ़ में चीफ इंजीनियर का घेराव करेंगे.