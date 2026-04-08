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श्रीगंगानगर: 12 करोड़ की हेरोइन बरामदगी मामला, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 2 किलो 340 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी.

4 तस्करों को पुलिस गिरफ्तार किया
4 तस्करों को पुलिस गिरफ्तार किया (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 10:41 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. 6 अप्रैल को ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भेजी गई 2 किलो 340 ग्राम अवैध हेरोइन की खेप बरामद की गई थी. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशकंर ने बताया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में 6 अप्रैल को मिली सूचना पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए खेत में छिपाई गई हेरोइन की खेप को जब्त किया था. मौके से एक बैग, कपड़े और अन्य सामान भी बरामद हुआ. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 8 अप्रैल को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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आरोपियों से पूछताछ जारी: एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गुरचरण सिंह उर्फ राजू (28) निवासी जालंधर, राजेंद्र सिंह उर्फ जिंदर (25), नरेंद्र सिंह उर्फ काका (21) निवासी फाजिल्का और मंदीप उर्फ मनी (23) निवासी जालंधर शामिल हैं. ये सभी आरोपी ड्रोन के जरिए आई हेरोइन की खेप को उठाने के लिए मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा था. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है.

एसपी के अनुसार, आरोपी सीमा क्षेत्र में गिराई गई हेरोइन को उठाकर आगे सप्लाई करने का काम करते थे. प्रारंभिक पूछताछ में इस गिरोह के अंतरराज्यीय कनेक्शन सामने आए हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है. श्रीगंगानगर पुलिस ने साफ किया है कि सीमा पार से हो रही नशा तस्करी पर लगातार सख्त नजर रखी जा रही है और ऐसे मामलों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

इसे भी पढ़ें- भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से नशा तस्करी का भंडाफोड़, 32 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी

Last Updated : April 8, 2026 at 10:41 PM IST

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श्रीकरणपुर में हेरोइन बरामद
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