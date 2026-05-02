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जयदीप बिहानी मारपीट मामले में सचिन पायलट बोले- कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, निष्पक्ष जांच हो

कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

भाजपा विधायक जयदीप बिहानी
भाजपा विधायक जयदीप बिहानी (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : भाजपा विधायक जयदीप बिहानी मारपीट मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है. इस मामले में जहां विधायक ने अधिकारी कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए थे तो वहीं शुक्रवार को अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने साथ मारपीट होने और कपड़े फाड़ने के आरोप विधायक और उनके समर्थकों पर लगाए हैं. इसके बाद विपक्षी नेता विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सचिन पायलट ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गत दिनों श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक की ओर से अधिकारियों पर मारपीट के संगीन आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. अब जो घटनाक्रम सामने आया है, उसमें संबंधित अधिकारी AEN जगनलाल बैरवा ने जमानत मिलने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इनमें अभद्र भाषा का प्रयोग, कपड़े फाड़ना, प्रताड़ित करना और शरीर पर चोट के निशान दिखाना शामिल हैं.

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पायलट ने कहा कि वीडियो और फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि संबंधित कर्मचारी को बेरहमी से गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं. इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह निंदनीय है. यह पूरा मामला बेहद गंभीर है. इस प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि कानून पर आमजन भरोसा कायम रहे.

ये कहा था गहलोत ने : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक की ओर से RUIDP के अधिकारियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन शुक्रवार को उन अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. उसने अपने शरीर पर लगी चोटें भी मीडिया को दिखाई हैं. यह एक गंभीर घटना है एवं दलित वर्ग से आने वाले अधिकारी के साथ ऐसी घटना इस मामले को और संगीन बनाती है. ​राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, जिससे असलियत का पता चले एवं दोषियों पर उचित कार्रवाई हो.

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दूध का दूध पानी का पानी हो : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा गंगानगर में पानी संकट के बीच विधायक-इंजीनियर प्रकरण में 'किसने किसे पीटा' की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और इंजीनियरों के बीच हुई मारपीट को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे बेहद उलझन भरी स्थिति पैदा कर रहे हैं. एक दिन पहले खबर आई कि इंजीनियरों ने विधायक के साथ मारपीट की, जबकि अब इंजीनियर यह आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने उनके साथ मारपीट की.

AEN जगनलाल बैरवा की आंख सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं. उनके फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें यह साफ दिखाई दे रहा है. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए AEN जगनलाल बैरवा की चोटों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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