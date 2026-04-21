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'पहले आओ, पहले पाओ' 500 रुपए में IPL का मजा, छात्रों के लिए खास टिकट लेकर आई राजस्थान रॉयल्स

एक आईडी पर केवल एक ही टिकट जारी किया जाएगा. टिकट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे.

एसएमएस स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदते युवा
एसएमएस स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदते युवा (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
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जयपुर : राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तहत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी है. फ्रेंचाइजी ने 500 रुपए में विशेष छात्र टिकट देने की घोषणा की है, जिससे युवा दर्शक किफायती दर पर लाइव मैच का रोमांच ले सकेंगे. इस विशेष टिकट की बिक्री 23 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम के वेस्ट गेट पर स्थित बॉक्स ऑफिस काउंटर से होगी.

राजस्थान रॉयल्स की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट में छात्रों के लिए सस्ते टिकट का ऑफर की घोषणा की गई है, जिसका लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपना वैध स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. एक आईडी पर केवल एक ही टिकट जारी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस पहल का फायदा मिल सके. टिकट सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे.

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फ्रेंचाइजी का कहना है कि इस पहल का मकसद युवाओं को क्रिकेट से जोड़ना और स्टेडियम का लाइव अनुभव उनके लिए सुलभ बनाना है. युवाओं की मौजूदगी जयपुर में होने वाले मुकाबलों के दौरान स्टेडियम का माहौल भी और ज्यादा जोशीला नजर आएगा. फ्रेंचाइजी के अनुसार मैचों के टिकट ऑनलाइन District by Zomato पर भी उपलब्ध हैं, जबकि स्टेडियम पर ऑफलाइन बिक्री भी जारी है. टिकट पहले First-Come, First-Serve के आधार पर उपलब्ध होंगे.

जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के आगामी मुकाबले :

  1. RR vs SRH - 25 अप्रैल 2026
  2. RR vs DC - 1 मई 2026
  3. RR vs GT - 9 मई 2026
  4. RR vs LSG - 19 मई 2026

राजस्थान रॉयल्स ने राज्यभर के छात्रों से इस मौके का फायदा उठाने और स्टेडियम में आकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने की अपील की है. इस पहल से छात्रों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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