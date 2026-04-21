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'पहले आओ, पहले पाओ' 500 रुपए में IPL का मजा, छात्रों के लिए खास टिकट लेकर आई राजस्थान रॉयल्स

एसएमएस स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदते युवा ( ETV Bharat (File Photo) )

जयपुर : राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तहत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी है. फ्रेंचाइजी ने 500 रुपए में विशेष छात्र टिकट देने की घोषणा की है, जिससे युवा दर्शक किफायती दर पर लाइव मैच का रोमांच ले सकेंगे. इस विशेष टिकट की बिक्री 23 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम के वेस्ट गेट पर स्थित बॉक्स ऑफिस काउंटर से होगी. राजस्थान रॉयल्स की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट में छात्रों के लिए सस्ते टिकट का ऑफर की घोषणा की गई है, जिसका लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपना वैध स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. एक आईडी पर केवल एक ही टिकट जारी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस पहल का फायदा मिल सके. टिकट सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेंगे. पढ़ें. IPL टिकट की मारामारी के बीच ठगी का डर, राजस्थान पुलिस ने Ticket धोखाधड़ी को लेकर जारी की एडवाइजरी