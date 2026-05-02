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Squirrel Attack : कॉलेज में 'गिलहरी' का खौफ, एक महीने में 18 से ज्यादा लोगों पर कर चुकी हमला

रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था, लेकिन गिलहरी पकड़ में नहीं आई. अब दोबारा टीम बुलाकर इसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी.

गिलहरी ने कई लोगों पर किया हमला (प्रतीकात्मक)
गिलहरी ने कई लोगों पर किया हमला (प्रतीकात्मक) (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : May 2, 2026 at 11:23 AM IST

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उदयपुर : मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में इन दिनों एक गिलहरी ने दहशत का माहौल बना रखा है. बीते एक महीने में यह गिलहरी 18 से अधिक स्टूडेंट्स और स्टाफ पर हमला कर चुकी है. हालात ऐसे हैं कि कॉलेज परिसर में खुले में बैठना तो दूर, लोग सामान्य गिलहरियों से भी डरने लगे हैं. रेस्क्यू से जुड़े कमलेश सुथार ने बताया कि लगातार इस गिलहरी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन वह लगातार पकड़ से दूर है. अलग-अलग जगह छोटे-छोटे पिंजरे भी लगाए गए हैं.

घटना से डर का माहौल : कॉलेज के बाबू दिनेश चंद्र गुर्जर बताते हैं कि यह गिलहरी अचानक लोगों पर झपटती है और काट लेती है. 22 अप्रैल को उनके विभाग में दो स्कॉलर्स को गिलहरी ने काट लिया था. अगले ही दिन सुबह जब वे ऑफिस पहुंचे तो गिलहरी पर्दे के पीछे छिपी थी और अचानक उनपर कूद गई. हालांकि, वे बचकर निकल गए, लेकिन इस घटना ने डर को और बढ़ा दिया.

यूनिवर्सिटी में गिलहरी का आतंक (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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छात्रों पर भी कर चुकी हमला : स्टूडेंट मोहित ने बताया कि साइकोलॉजी और वूमेन स्टडीज विभाग के पास गिलहरी ने पहले उनके हाथ पर हमला किया और फिर पास बैठी दूसरी छात्रा को भी काट लिया गिलहरी लोगों का पीछा करती है और मौका मिलते ही हमला कर देती है. छात्रा सुमन का कहना है कि फरवरी से ही यह गिलहरी कैंपस में है. कई बार कमरों के अंदर भी घुस जाती है. छात्र कृष्णा ने बताया कि गिलहरी को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसकी फुर्ती के आगे सभी प्रयास नाकाम रहे.

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रेस्क्यू की कोशिश नाकाम : कॉलेज प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. आर्ट्स कॉलेज के डीन प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ के अनुसार, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था, लेकिन गिलहरी पकड़ में नहीं आई. अब दोबारा टीम बुलाकर इसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी. पीपुल्स फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष सत्यजीत रॉय का कहना है कि अत्यधिक गर्मी, भूख या मानसिक असंतुलन के कारण जंगली जानवरों का व्यवहार बदल सकता है. गिलहरी आमतौर पर हमला नहीं करती, लेकिन इस मामले में व्यवहार असामान्य है.

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लगाया गया रेबीज का इंजेक्शन : वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु व्यास के अनुसार, यह संभव है कि गिलहरी अपने बच्चों की सुरक्षा या किसी पुराने मानव संपर्क के कारण आक्रामक हो गई हो. फिलहाल इस असामान्य व्यवहार की स्टडी की जरूरत बताई जा रही है. इस बीच, जिन लोगों को गिलहरी ने काटा है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. कॉलेज परिसर में अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

Last Updated : May 2, 2026 at 11:23 AM IST

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