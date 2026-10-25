एयर शो में छा गई 'सारंग' टीम, आसमान में तिरंगा लहराकर जीता काशी का दिल
पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:13 PM IST
वाराणसी: काशी में आयोजित एयर शो में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र सारंग टीम रही. जिसे एयर शो का शो स्टॉपर भी कहा गया है. सारंग एक खास तरीके का हेलीकॉप्टर है जो तिरंगे से जहां आसमान को रंग रहा था तो वहीं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था. सारंग टीम की स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत में उन्होंने बताया कि यह और शो एक बेहतरीन अनुभव है जो हर किसी के लिए यादगार होने वाला है.
गर्व का पल: स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने बताया कि वह सारंग टीम का हिस्सा हैं. सारंग जो पूरी तरीके से भारतीय हेलीकॉप्टर है. जो अपनी तेज और त्वरित क्षमता के लिए जाना जाता है. वो कहती हैं कि, हमें बहुत ही खुशी है कि भारतीय वायु सेवा के 94 वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो विंग ओवर गंगेज का आयोजन हुआ है. उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं. हम आप सभी के सामने अपना डिस्प्ले प्रदर्शित कर पाए हैं.
हमें उम्मीद है कि जो काशी के लोग, युवा हैं उनको एक मौका दे पाए हैं कि वह करीब से भारतीय वायुसेना को को देख सके और हम सबसे प्रेरित हो पाए और आगे चलकर इंडियन आर्म्ड फोर्स को एक करियर ऑप्शन के रूप में चुने.- स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह, सदस्य, सारंग टीम
सरांग के बारे में जानिए: स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने बताया कि सारंग एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसे ध्रुव भी कहा जाता है. इसका निर्माण HAL ने किया है. यह एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है.उन्होंने कहा कि हम सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं बल्कि हर ऑपरेशनल मिशन के लिए रेडी रहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह ट्रूप्स लेकर के जाना,आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन करना. हमारी ट्रेनिंग का जो प्लेटफार्म है उसकी कैपेबिलिटी से हम हमेशा तैयार रहते हैं,जब भी देश को हमारी जरूरत होती है.
हमें काशी में ऑडियंस का बहुत प्यार मिला है. उनके एप्रिसिएशन से हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि यह काम हमेशा करते रहें.- स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह, सदस्य, सारंग टीम
बेटियों की उड़ान: उन्होंने कहा कि मैं लड़कियों के लिए यह संदेश देना चाहूंगी कि मुझे यहां देख करके बेटियां यह कॉन्फिडेंस रखें कि मैं यहां हूं तो आप भी कल यहां हो सकते हैं. आप कोई भी सपना देखते हैं, आसमान में उड़ान का सपना देखती हैं उसे हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है. उसके लिए आप निरंतर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें. आपको रोकने वाला कोई नहीं है आपको रोकने वाला खुद आपके मन का लिमिटेशन है. मैं आपको बहुत गर्व से यह बताना चाहूंगी कि, भारतीय वायुसेना में आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं. आज वायुसेना के हर ब्रांच हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक देखने को मिल रही है और वह बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं.
इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा कैसे बनें: उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर में हार्ड वर्किंग मायने रखता है. इसका महिला या पुरुष किसी से लेना देना नहीं होता. जो कैपेबल होता है वह इस सेक्टर में चुनकर के आता है और आज के समय में महिलाओं को एयरफोर्स ज्वॉइन करने के कई रास्ते हैं. वह एनडीए के थ्रू आ सकती हैं. अग्निवीर स्कीम के माध्यम से भी एयरफोर्स को ज्वॉइन कर सकते हैं.
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