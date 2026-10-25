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एयर शो में छा गई 'सारंग' टीम, आसमान में तिरंगा लहराकर जीता काशी का दिल

'हमें काशी में ऑडियंस का बहुत प्यार मिला' ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में आयोजित एयर शो में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र सारंग टीम रही. जिसे एयर शो का शो स्टॉपर भी कहा गया है. सारंग एक खास तरीके का हेलीकॉप्टर है जो तिरंगे से जहां आसमान को रंग रहा था तो वहीं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था. सारंग टीम की स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत में उन्होंने बताया कि यह और शो एक बेहतरीन अनुभव है जो हर किसी के लिए यादगार होने वाला है.



स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह से खास बातचीत (Video Credit: ETV Bharat)



गर्व का पल: स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने बताया कि वह सारंग टीम का हिस्सा हैं. सारंग जो पूरी तरीके से भारतीय हेलीकॉप्टर है. जो अपनी तेज और त्वरित क्षमता के लिए जाना जाता है. वो कहती हैं कि, हमें बहुत ही खुशी है कि भारतीय वायु सेवा के 94 वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो विंग ओवर गंगेज का आयोजन हुआ है. उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं. हम आप सभी के सामने अपना डिस्प्ले प्रदर्शित कर पाए हैं.