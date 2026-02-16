पाकिस्तान वापस भेजा गया ISI जासूस इकबाल भट्टी; भारत में 17 साल की सजा काटी थी, 11 महीने पहले हुई थी रिहाई
ASP मनोज यादव ने बताया कि सोमवार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल जांच के दौरान खास सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 8:37 PM IST
सहारनपुर: भारत में 17 साल की सज़ा काटने के बाद पाक जासूस को पाकिस्तान भेजा जा रहा है. पाकिस्तानी जासूस शाहिद इकबाल भट्टी उर्फ देवराज सहगल को रिहा होने के 11 महीने बाद बॉर्डर पार भेजने का प्रोसेस शुरू हो गया है. सोमवार को उसे मेडिकल टेस्ट के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया. ज़रूरी हेल्थ चेकअप पूरे करने के बाद उसे एक स्पेशल पुलिस टीम की देखरेख में बॉर्डर पर भेजा गया.
गिरफ्तारी और फर्जी पहचान: सुरक्षा कारणों से रूट और समय की जानकारी सीक्रेट रखी गई है. केंद्र सरकार के निर्देश पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा रही है. इकबाल भट्टी को पंजाब पुलिस ने 8 अगस्त 2008 को पटियाला में सेंसिटिव मिलिट्री मैप के साथ गिरफ्तार किया था. ATS और जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया था कि वह करीब एक साल से सहारनपुर के सदर बाजार थाना इलाके के हकीकत नगर में देवराज सहगल नाम से रह रहा था.
बनाए थे फर्जी दस्तावेज: धीरे-धीरे उसने स्थानीय लोगों के बीच अपनी पहचान बना कर रहना शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं, हकीकत नगर के पते पर इकबाल भट्टी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर ID, PAN कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिया था. साथ ही उसने बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा लिया था. 6 नवंबर 2008 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
गंभीर धाराओं में केस: इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 और पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 (D) और 12 के तहत केस दर्ज किए गए थे. साथ ही इंडियन पीनल कोड की धारा 419, 511 और 123 के तहत भी कार्रवाई की गई थी. जांच में सामने आया था कि वह खुद को देवराज सहगल बताकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सामान्य नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था. वह वास्तव में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और उसने स्थानीय स्तर पर कई संपर्क भी बना लिए थे.
17 साल तक जेल में रहा: इकबाल भट्टी के खिलाफ जासूसी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में अदालत ने उसे सजा सुनाई थी. विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक निरुद्ध अवधि को जोड़ते हुए वह कुल मिलाकर करीब 17 साल तक जेल में रहा. आरोप सही पाए जाने के बाद कोर्ट ने शाहिद इकबाल भट्टी को कुल 14 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद इकबाल भट्टी को गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था.
11 महीने पहले जेल से रिहा: 14 साल जेल में सजा कटने के बाद 11 महीने पहले उसको जेल से रिहा कर दिया गया था. गौतमबुद्ध नगर जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे डिपोर्ट करने के आदेश के साथ डिटेंशन सेंटर के लिए सहारनपुर पुलिस को रिपोर्ट भेजी. इसके चलते सहारनपुर पुलिस, LIU और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लगातार बातचीत और समन्वय हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस मामले में जरूरी गाइडेंस मांगी गई.
अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सुरक्षा: मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पंजाब में दर्ज पुराने केसों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा डिपोर्टेशन प्रोसेस को हरी झंडी दी गई. SSP की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स को इस संबंध में औपचारिक लेटर भेजा गया था. मिनिस्ट्री और पाकिस्तानी एम्बेसी के बीच कोऑर्डिनेशन के बाद अब उसे डिपोर्ट करने का प्रोसेस अंतिम चरण में है.
अटारी बॉर्डर पर हस्तांतरण: ASP मनोज यादव ने बताया कि सोमवार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल जांच के दौरान खास सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे. मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद उसे कड़ी सिक्योरिटी में अटारी बॉर्डर तक के लिए रवाना कर दिया गया. वहां मंगलवार को करीब 11 बजे पाक जासूस को पाकिस्तानी सेना के सुपुर्द कर दिया जायेगा. पूरी प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत की जा रही है और सभी लीगल फॉर्मैलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं.
जासूस की पहचान और गिरफ्तारी
- असली नाम: शाहिद इकबाल भट्टी (पाकिस्तान).
- फर्जी पहचान: देवराज सहगल (हकीकत नगर, सहारनपुर)
- गिरफ्तारी: 8 अगस्त 2008 को पंजाब के पटियाला से संवेदनशील सैन्य मैप के साथ पकड़ा गया था.
- रहस्योद्घाटन: वह करीब एक साल से सहारनपुर में आम नागरिक बनकर रह रहा था और उसने वोटर आईडी, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय दस्तावेज भी बनवा लिए थे.
- सज़ा: अदालत ने उसे 14 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अन्य कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक अवधि को मिलाकर वह कुल 17 साल जेल में रहा. सजा पूरी होने के बाद पिछले 11 महीनों से वह डिटेंशन सेंटर में था।
डिपोर्टेशन (देश निकाला) की प्रक्रिया: सुरक्षा और कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत उसे वापस भेजने की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी की गई.
- क्लीयरेंस: गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) के बीच समन्वय के बाद पाकिस्तानी दूतावास से पुष्टि की गई.
- मेडिकल जांच: सोमवार को सहारनपुर जिला अस्पताल में कड़े सुरक्षा घेरे के बीच उसका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ.
- हस्तांतरण: उसे एक विशेष पुलिस टीम के साथ अटारी बॉर्डर भेजा गया.
- अंतिम चरण: निर्धारित समय के अनुसार उसे पाकिस्तानी सेना/अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा.
सुरक्षा की दृष्टि से सबक: यह मामला दिखाता है कि कैसे विदेशी जासूस स्थानीय पहचान चुराकर समाज में घुल-मिल जाते हैं. फर्जी दस्तावेजों (वोटर आईडी, पैन कार्ड) का आसानी से बन जाना उस समय की सुरक्षा व्यवस्था और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करता है.
यह भी पढ़ें- महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, एडीएम बोले- ऑपरेटर की लापरवाही