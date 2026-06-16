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दुकान की आड़ में जासूसी, 2 साल से आईएसआई को सेना-बीएसएफ की जानकारी दे रहा जासूस गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने जासूसी के आरोप में जैसलमेर से पकड़ा पाकिस्तानी जासूस.

CID Intelligence nabs Pakistani spy
सीआईडी इंटेलिजेंस ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस (Courtesy - Rajasthan Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 9:38 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है. वह दो साल से सेना और बीएसएफ के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को सूचनाएं मुहैया करवाई. अब सीआईडी इंटेलिजेंस ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ जारी है. आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

जासूसी नेटवर्क पर नजर रख रही इंटेलिजेंस: एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा राजस्थान में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस लगातार निगरानी रख रही है. इसी दौरान सामने आया कि जैसलमेर में नाचना थाना इलाके में हिगोला की ढाणी निवासी मुस्ताक अली की गतिविधियां संदिग्ध हैं. वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से लगातार संपर्क में है. उसे जैसलमेर में हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की गई और जयपुर केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया.

पढ़ें: Rajasthan Intelligence : ISI के जासूसी नेटवर्क पर पैनी नजर, सीमावर्ती इलाकों के साथ असम-दिल्ली से पकड़े जासूस

बॉर्डर पर जाने वाली सड़क पर निगरानी का टास्क: जयपुर पूछताछ केंद्र पर विभिन्न एजेंसियों ने मुस्ताक से पूछताछ की. उसके मोबाइल की भी जांच की गई. इससे सामने आया कि वह करीब दो साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था. उसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर दुकान खोलकर हर मूवमेंट पर नजर रखने का टास्क दिया गया. वह दुकान की आड़ में बीएसएफ और सेना के मूवमेंट पर नजर रखता और वीडियो और फोटोग्राफ्स पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था. वह रुपए के लालच में सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से साझा कर रहा था.

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पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार
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