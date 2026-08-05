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कानपुर में नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, चावल के दानों को रंगकर तैयार हो रही थी हल्दी, 5.86 लाख का माल जब्त

बिना साबुत हल्दी के ही बन रहा था हल्दी पाउडर, FSDA की बड़ी कार्रवाई

बिना हल्दी के हल्दी पाउडर?
बिना हल्दी के हल्दी पाउडर? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:11 AM IST

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कानपुर: शहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में विभाग ने 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली माल जब्त किए हैं.

कहां हुई कार्रवाई: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर में मंगलवार को मिलावटी मसालों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पनकी स्थित एक मसाला निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया. इस्पात नगर पनकी स्थित पीतांबरा इंटरप्राइजेज मसाला निर्माण इकाई पर छापे की कार्रवाई हुई.

कानपुर में नकली हल्दी का भंडाफोड़!
कानपुर में नकली हल्दी का भंडाफोड़! (Photo Credit: ETV Bharat)

नकली हल्दी का खेल: छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ चावल में हल्दी जैसे रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था. जांच में मौके पर साबुत हल्दी नहीं मिली, जबकि परिसर में हल्दी का निर्माण चल रहा था. चावल को पीसकर उसमें हल्दी जैसे रंग मिलाए जा रहे थे और उससे हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था. परिसर में मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चावल के टुकड़े, मिर्च में मिलाने के लिए रास्पबेरी रेड कलर और अन्य सामग्री भी भंडारित मिली.

जांच टीम ने जब्त किया भारी स्टॉक
जांच टीम ने जब्त किया भारी स्टॉक (Photo Credit: ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर स्टॉक भी जब्त किया गया. जिसमें 77 बैग चावल के टुकड़े मिले हैं, जिनकी कीमत 1.54 लाख रुपये है. साथ ही 42 बैगों में हल्दी पाउडर भरा मिला. जिसकी कीमत 4.20 लाख रुपये आंकी गई है.- संजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त (खाद्य)

धनिया और मिर्च पाउडर भी बरामद: कार्रवाई में 30 किलोग्राम पिसा धनिया (3,600 रुपये), 30 किलोग्राम मिर्च पाउडर (6,000 रुपये) और 20 किलोग्राम हल्दी अपमिश्रक (2,600 रुपये) कब्जे में लिया गया. जब्त किए गए स्टॉक का कुल मूल्य 5,86,200 रुपये बताया गया है.

चावल के दानों को रंगकर तैयार हो रही थी हल्दी
चावल के दानों को रंगकर तैयार हो रही थी हल्दी (Photo Credit: ETV Bharat)

सैंपल जांच के लिए भेजे गए: टीम ने छह नमूने ले लिए और जांच के लिए भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई होगी. सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय वर्मा, उमाशंकर सिंह और रजनीश राय की टीम ने ये बड़ा खुलासा किया. जांच के दौरान मिली सामग्री से यह भी संकेत मिले कि मसालों के निर्माण में इस्तेमाल कच्चे माल और रंगों की गुणवत्ता की भी प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी. विभाग का मानना है जांच रिपोर्ट के बाद पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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