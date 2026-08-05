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कानपुर में नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, चावल के दानों को रंगकर तैयार हो रही थी हल्दी, 5.86 लाख का माल जब्त

बिना हल्दी के हल्दी पाउडर? ( Photo Credit: ETV Bharat )