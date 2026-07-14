पुलिस गश्त के दौरान गाड़ी में मिला नकली पनीर, 545 किलो सिंथेटिक पनीर को करवाया नष्ट
यह पनीर खैरथल जिले से झुंझुनू व नारनौल के आसपास 180–200 रुपए प्रति किलो में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था.
Published : July 14, 2026 at 3:40 PM IST
अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ बास कस्बे में किशनगढ़ पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खैरथल से झुंझुनू–नारनौल खपत के लिए ले जाए जा रहे 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर को नष्ट करवाया. खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर राजस्थान सरकार के निर्देशन पर की गई.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को पुलिस गश्त के दौरान किशनगढ़ बास पुलिस को एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर पुलिस ने चेक किया, तो इसमें प्लास्टिक की करीब 15 कैन में बड़ी मात्रा में पनीर भरा हुआ था. जिस पर पुलिस ने वाहन चालकों से जानकारी की, तो पता लगा कि यह पनीर खैरथल जिले से झुंझुनू व नारनौल जिले के आसपास 180 से 200 रुपए प्रति किलो में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. इस पर किशनगढ़ पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी यादव ने बताया कि पुलिस से मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
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उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर टीम ने पनीर की जांच की, तो यह सिंथेटिक पनीर निकला, जिसमें से बदबूदार गंध आ रही थी. उन्होंने बताया कि मौके पर ही जेसीबी द्वारा गड्ढा खुदवा कर बदबूदार एवं सिंथेटिक 545 किलो पनीर को नष्ट कराया गया. उन्होंने बताया कि वाहन चालक आदिल खान (25) निवासी तिजारा व मुनव्वर (20) निवासी तिजारा पनीर को खपत के लिए बाहर ले जा रहे थे, जिसे नष्ट कराया गया. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है.