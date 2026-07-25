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लखनऊ: नकली दवाओं के रैकेट पर प्रशासन का कड़ा वार, 15 लाख की दवाएं जब्त, कई मेडिकल फर्में सील

लखनऊ: नकली दवाओं के रैकेट पर प्रशासन का कड़ा वार, 15 लाख की दवाएं जब्त, कई मेडिकल फर्में सील ( Photo Credit; ETV Bharat )

संयुक्त मंडल कमिश्नर ब्रजेश कुमार ने बताया कि एफएसडीए विभाग को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग कागजों में दवा खरीदने और बेचने का खेल कर रहे हैं. जांच में पता चला कि कई फर्म बिना दवा की वास्तविक सप्लाई किए सिर्फ फर्जी बिल बना रही थीं. यानी कागजों पर कारोबार दिखाया जा रहा था, जबकि असल में नकली दवाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था. इसी के जरिए बाजार में नकली दवाएं पहुंचाई जा रही थीं.

लखनऊ: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने नकली और संदिग्ध दवाओं के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की विशेष टीम ने राजधानी के अमीनाबाद सहित कई इलाकों में एकसाथ छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान एक अवैध गोदाम से करीब 15.50 लाख रुपये की दवाएं बरामद की गई हैं. प्रशासन ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कई दवा फर्मों को सील कर दिया है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए एफएसडीए विभाग ने 18 औषधि निरीक्षकों की टीम बनाई थी. टीम ने अमीनाबाद और आसपास के इलाकों में 13 से ज्यादा दवा फर्मों की जांच की. जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे फर्जी बिलिंग और संदिग्ध लेनदेन की पुष्टि हुई है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कुछ थोक दवा कारोबारियों और एजेंटों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ फर्मों के बैंक खातों में वास्तविक लेनदेन नहीं हुआ, लेकिन कागजों पर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाया गया. बिना दवा की सप्लाई के फर्जी ट्रेडिंग और बिलिंग के जरिए पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था. अधिकारियों का कहना है कि यह तरीका नकली दवाओं को बाजार तक पहुंचाने का माध्यम बना हुआ था.

कार्रवाई के दौरान मिश्रा एसोसिएट्स के अवैध गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से करीब 15.50 लाख रुपये कीमत की दवाएं जब्त की गईं. साथ ही पांच संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि ये दवाएं नकली हैं या घटिया गुणवत्ता की हैं. एफएसडीए ने फिलहाल कई फर्मों के दवा खरीदने बेचने और कारोबार पर रोक लगा दी है. कई दुकानों को सील कर दिया गया है, ताकि जांच पूरी होने तक कोई लेनदेन न हो सके. इसके अलावा अलग-अलग फर्मों से कुल 32 दवा नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं.

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