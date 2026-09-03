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सहारनपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में दवाएं ज़ब्त

FSDA की छापेमारी में 32.555 किलोग्राम दवा की स्ट्रिप्स बरामद.

सहारनपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़
सहारनपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 4:51 PM IST

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सहारनपुर: जिले में अवैध दवाओं का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. दवा माफिया जहां नकली दवाओं की सप्लाई कर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. वहीं, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं.

सीएमओ डॉ प्रवीन कुमार के अनुसार, FSDA को सूचना मिली थी कि थाना नागल इलाके के गांव उमाही कोटा के एक मकान में नकली दवा बनाई जा रही हैं. FSDA की टीम ने सूचना के आधार पर उमाही-कोटा गांव स्थित मकान पर छापेमापरी की. तलाशी के दौरान मकान के तहखाने से दवाओं की पैकिंग से संबंधित गतिविधियों के साक्ष्य मिले.

FSDA की छापेमारी में दवा की स्ट्रिप्स बरामद (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मौके पर दवाओं की स्ट्रिप तैयार करने और कार्टून पैक करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मशीनरी मिली. जांच के दौरान टीम को 32.555 किलोग्राम दवा की स्ट्रिप्स बरामद हुईं. इसके अलावा 6.950 किलोग्राम पीली और 4.900 किलोग्राम सफेद रंग की अनब्रांडेड गोलियां मिलीं. टीम ने सभी सामग्री को जब्त कर सील कर दिया.

सीएमओ डॉ. प्रवीन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मकान के तहखाने में दवाओं की पैकिंग से संबंधित काम किया जा रहा था. हालांकि, बरामद गोलियां वास्तव में किन दवाओं की हैं और इनकी पैकिंग या निर्माण के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका स्पष्ट खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा.

अवैध दवाओं का कारोबार
अवैध दवाओं का कारोबार (Photo Credit; ETV Bharat)


इस कार्रवाई से दवाओं की अवैध पैकिंग और नकली दवाओं के संभावित कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. FSDA की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है. टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद सामग्री कहां से लाई गई थी, इनसे किन दवाओं की पैकिंग की जानी थी और तैयार दवाओं की सप्लाई कहां तक की जाती थी. साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि बरामद दवाओं और पैकिंग सामग्री पर अंकित नाम और ब्रांड वास्तविक हैं या उनका इस्तेमाल किसी दूसरे उत्पाद की आड़ में किया जा रहा था.

सहारनपुर से भारी मात्रा में नकली दवाएं ज़ब्त
सहारनपुर से भारी मात्रा में नकली दवाएं ज़ब्त (Photo Credit; ETV Bharat)


सहारनपुर में इससे पहले भी नकली और अवैध दवाओं से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे में उमाही-कोटा में पकड़ी गई इस यूनिट को लेकर औषधि विभाग की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विभाग की कार्रवाई से उन लोगों में भी हड़कंप मच गया है, जो बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर दवाओं के निर्माण, पैकिंग और सप्लाई के कारोबार में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: लखनऊ में नकली दवा नेटवर्क की जांच में दो और फार्मा कारोबारी, 7.20 लाख की संदिग्ध डील, बिल और स्टॉक गायब

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