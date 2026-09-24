नमक, कंकर–पत्थर में कलर मिलाकर बना रहे नकली खाद, MP–UP में सप्लाई, 1 गिरफ्तार
मौके से एक हजार कट्टे, 40 टन नकली खाद, नकली खाद के परिवहन में प्रयुक्त एक ट्रक को जब्त किया है.
Published : September 24, 2026 at 5:34 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली खाद, बारदाना, नकली खाद के परिवहन में प्रयुक्त वाहन और अन्य सामान जब्त किया है. जबकि मौके से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ और अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है. जयपुर पश्चिम जिले की स्पेशल टीम ने गुरुवार को दौलतपुरा थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. फैक्ट्री में नमक, कंकर व पत्थर में रंग मिलाकर खाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सप्लाई करने की बात सामने आई है.
नमक और कंकर-पत्थर से बना रहे नकली खाद: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जयपुर पश्चिम की जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) को दौलतपुरा थाना इलाके में नकली खाद की फैक्ट्री के संचालन की सूचना मिली थी. टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा, तो वहां नमक, कंकर व पत्थर में रंग मिलाकर नकली खाद तैयार की जा रही थी. मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. मौके से एक हजार कट्टे, 40 टन नकली खाद, नकली खाद के परिवहन में प्रयुक्त एक ट्रक को जब्त किया है. मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है. इस संबंध में उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन पांच लोगों को नामजद किया गया है, उनकी तलाश जारी है.
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पूछताछ में खुलेंगे कई राज: उन्होंने बताया कि पूछताछ और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह सामने आएगा कि नकली खाद की सप्लाई कहां की जा रही थी. पुलिस फिलहाल, गिरफ्तार एक आरोपी से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी है. जांच में यह सामने आएगा कि नकली खाद सप्लाई का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था. आमतौर पर ऐसी फैक्ट्रियों में बना नकली खाद उन दूर-दराज के इलाकों में सप्लाई किया जाता है, जहां खाद की किल्लत रहती है.
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हरमाड़ा में भी पकड़ी थी नकली खाद की फैक्ट्री: जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में भी पिछले दिनों कृषि विभाग की एक टीम ने छापेमारी कर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी. कृषि विभाग की टीम ने सीकर रोड पर एक परिसर में छापेमारी कर जैविक खाद के नाम पर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. जहां नमक में रंग मिलाकर म्यूटोपोटाश (एमओपी) के नाम पर बेचा जा रहा था. इस संबंध में हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. कृषि विभाग की टीम ने इस साल 29-30 मई को यह कार्रवाई की थी.