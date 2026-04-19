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कानपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल, पुलिस से तीखी झड़प, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

सपाइयों ने ओवर-बिलिंग और जबरन बिजली कटौती को लेकर सरकार और केसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल.
स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 10:44 PM IST

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Updated : April 19, 2026 at 10:57 PM IST

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कानपुर : शहर में स्मार्ट मीटरों को लेकर बढ़ते जन-आक्रोश के बीच रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. रावतपुर थाना क्षेत्र के मस्वानपुर चौराहे पर जुटे सपाइयों ने ओवर-बिलिंग और जबरन बिजली कटौती को लेकर सरकार और केसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प भी हुई.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा नेता विनय गुप्ता के साथ कार्यकर्ता सिलेंडर चौराहे पर एकत्र हुए. यहां से कार्यकर्ता हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए केसा दफ्तर की ओर बढ़े. जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने केसा परिसर के भीतर घुसने का प्रयास किया, वहां पहले से मौजूद रावतपुर थाने की भारी पुलिस फोर्स ने रोक लिया.

पुलिस को सौंपा ज्ञापन. (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई. माहौल गरमाता देख सपाई सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा. सपा नेता विनय गुप्ता ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा बिल भेजा जा रहा है.

उनका का दावा है कि जिन घरों में नए मीटर लगे हैं, वहां उपभोक्ताओं का बैलेंस लगातार माइनस में जा रहा है, जिससे आम जनता आर्थिक रूप से पिस रही है. नेताओं ने विभाग की कार्यशैली को तानाशाही करार दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग पुराने मीटरों से संतुष्ट हैं और नए मीटर नहीं लगवाना चाहते, उन पर विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और जबरन घरों में स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं.

प्रदर्शन के दौरान जबरन बिजली कटौती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिल जमा करने में मामूली देरी होने पर भी विभाग तुरंत लाइट काट देता है. उनका कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई केवल जनता को मजबूर करने और उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की जा रही है.

सपा नेता विनय गुप्ता ने थानाध्यक्ष रावतपुर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी मांगें निजी नहीं, बल्कि पूरी तरह से जनहित में हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने की इस जबरन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी और बिजली बिलों की गड़बड़ी की जांच नहीं हुई, तो समाजवादी पार्टी भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी.

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Last Updated : April 19, 2026 at 10:57 PM IST

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