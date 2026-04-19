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कानपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल, पुलिस से तीखी झड़प, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर में स्मार्ट मीटरों को लेकर बढ़ते जन-आक्रोश के बीच रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. रावतपुर थाना क्षेत्र के मस्वानपुर चौराहे पर जुटे सपाइयों ने ओवर-बिलिंग और जबरन बिजली कटौती को लेकर सरकार और केसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प भी हुई. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा नेता विनय गुप्ता के साथ कार्यकर्ता सिलेंडर चौराहे पर एकत्र हुए. यहां से कार्यकर्ता हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए केसा दफ्तर की ओर बढ़े. जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने केसा परिसर के भीतर घुसने का प्रयास किया, वहां पहले से मौजूद रावतपुर थाने की भारी पुलिस फोर्स ने रोक लिया. पुलिस को सौंपा ज्ञापन. (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई. माहौल गरमाता देख सपाई सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा. सपा नेता विनय गुप्ता ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा बिल भेजा जा रहा है.