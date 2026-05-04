ETV Bharat / state

पांच राज्यों के नतीजों पर सपा का रिएक्शन, प्रवक्ता फकरुल हसन बोले- PDA के दम पर यूपी में बनाएंगे सरकार

सपा प्रवक्ता ने EVM पर उठाए सवाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पांच राज्यों के चुनाव रुझान आ गए हैं. रुझान में तीन राज्यों में कमल खिला है. जबकि दो राज्यों में स्थानीय पार्टी का जलवा रहा. इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी, वैसा होता नजर नहीं आ रहा है. फकरुल हसन चांद ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, लेकिन मौजूदा रुझान कुछ और संकेत दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई. केंद्रीय फोर्स और SIR के माध्यम से करीब 60 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, जिसकी वजह से चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे हैं. पांच राज्यों के नतीजों पर सपा का रिएक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से हटाए गए, वे सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की मांग लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंतिम राहत नहीं मिल सकी. जब वे लोग पश्चिम बंगाल के निवासी और वैध मतदाता थे, तो उन्हें मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया गया. सपा इन सभी घटनाक्रमों से सीख ले रही है और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है.