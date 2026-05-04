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पांच राज्यों के नतीजों पर सपा का रिएक्शन, प्रवक्ता फकरुल हसन बोले- PDA के दम पर यूपी में बनाएंगे सरकार

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने भाजपा, चुनाव आयोग, SIR और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सपा प्रवक्ता ने EVM पर उठाए सवाल.
सपा प्रवक्ता ने EVM पर उठाए सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:40 PM IST

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लखनऊ : पांच राज्यों के चुनाव रुझान आ गए हैं. रुझान में तीन राज्यों में कमल खिला है. जबकि दो राज्यों में स्थानीय पार्टी का जलवा रहा. इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी, वैसा होता नजर नहीं आ रहा है.

फकरुल हसन चांद ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, लेकिन मौजूदा रुझान कुछ और संकेत दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई. केंद्रीय फोर्स और SIR के माध्यम से करीब 60 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, जिसकी वजह से चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे हैं.

पांच राज्यों के नतीजों पर सपा का रिएक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से हटाए गए, वे सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की मांग लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंतिम राहत नहीं मिल सकी. जब वे लोग पश्चिम बंगाल के निवासी और वैध मतदाता थे, तो उन्हें मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया गया. सपा इन सभी घटनाक्रमों से सीख ले रही है और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है.

उन्होंने कहा कि पार्टी यह समझ रही है कि चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा जाना है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी पर भी उन्होंने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को याद रखना चाहिए कि वह खुद 2022 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और एक हारे हुए मंत्री हैं.

सपा प्रवक्ता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब शाम चार से पांच बजे तक केवल रुझान ही आते रहते हैं और अंतिम परिणाम आने में देरी होती है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार क्यों नहीं किया जाता. उनका कहना था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर जनता का भरोसा और विश्वास अधिक मजबूत होगा.

उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली थीं, जहां पुलिस और प्रशासन पर मतदाताओं को रोकने के आरोप लगे थे. उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

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