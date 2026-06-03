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महंगाई-क्राइम-पेपर लीक-बिजली कटौती के मुद्दे पर बहराइच और बरेली में सपाईयों का प्रदर्शन, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज होंगे FIR

महंगाई के विरोध में सड़क पर सपाई ( Photo Credit; ETV Bharat )