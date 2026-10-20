नवरात्र में जयंती का है खास महत्व, जानिए विजयादशमी के मौके पर लोग क्यों करते हैं धारण
नवरात्रि के दौरान जयंती का खास महत्व होता है, विजयादशमी पर लोग इसे धारण करते है. पढ़ें भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 2:29 PM IST
रांचीः नवरात्रि के दौरान 'जयंती' (जौ के अंकुर) का विशेष महत्व होता है. धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण, जयंती की यह परंपरा 'कलश स्थापना' के साथ शुरू होती है. कलश के पास मिट्टी या रेत में जौ के बीज बोए जाते हैं और पूरे नवरात्रि उत्सव के दौरान रोजाना इनकी पूजा की जाती है. नवरात्र के दौरान यह अंकुरित होकर हरा भरा हो जाता है जिसे जयंती कहा जाता है.
जयंती होने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
मान्यता के अनुसार जयंती, मां अन्नपूर्णा का रूप होता है. यह जितनी तेजी से और अच्छी तरह ये बढ़ता है, उतनी ही मां दुर्गा की कृपा मानी जाती है. इस बार भी विजयादशमी के मौके पर पारंपरिक रुप से जयंती लोगों ने धारण किया और मां से सुखी जीवन की कामना की. जयंती का धर्मग्रंथ में भी वर्णन विस्तार से किया गया है. कहा जाता है कि घर में जयंती के होने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता तथा सुख-शांति का वास बना रहता है.
जयंती धारण करने से पाप दूर होते हैं
नवरात्र की समाप्ति यानी विजयादशमी पर पूजा के बाद जयंती को काटकर देवी को अर्पित किया जाता है और परिवार के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में अपने सिर पर रखते हैं. अरगोड़ा मंदिर के पुजारी देव प्रसाद पांडे कहते हैं कि नवरात्र में जयंती का खास महत्व है जिसे नवमी के दिन मां को चढ़ाया जाता है और विजयादशमी पर श्रद्धालु धारण करते हैं जिससे भय, बाधा और सर्वपाप (सभी पाप) दूर होते हैं.
धार्मिक ग्रंथों में जयंती का खास उल्लेख
जयंती का धार्मिक ग्रंथों में खास तौर पर उल्लेख किया गया है. मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित 'दुर्गा सप्तशती' के अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक ही जयंती शब्द से शुरू होता है.
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥
सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती' अर्थात जो देवी सबसे उत्कृष्ट, सर्वविजयी और भक्तों के सभी संकटों पर विजय प्राप्त करने वाली हैं, वे ही 'जयंती' हैं. पंडित अनिल कुमार पांडे कहते हैं कि जयंती में मां दुर्गा के नौ रुप समाहित होते हैं, जिसको धारण से सभी विघ्न दूर होते हैं. स्थापना के दिन हमलोग जब जयंती का रोपण करते हैं तो 33 कोटि देवता का मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान करते हैं. तत्पश्चात वरुण देवता के समक्ष इन्हें स्थापित करते हैं जो सभी देवताओं का भार यह जयंती उठाने का काम करती है. इस तरह से नौ दिन मां का पूजा होने के बाद सिद्धिदात्री के रूप में मां भक्तों के लिए आंचल फैलाकर जयंती के रूप में देती हैं और कहती है कि इसका धारण करो जिससे सभी पाप से मुक्त हो जाओगे और धन-धान्य से भरा तुम्हारा परिवार रहेगा.
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