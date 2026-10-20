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नवरात्र में जयंती का है खास महत्व, जानिए विजयादशमी के मौके पर लोग क्यों करते हैं धारण

नवरात्र में जयंती का है खास महत्व ( Etv Bharat )

रांचीः नवरात्रि के दौरान 'जयंती' (जौ के अंकुर) का विशेष महत्व होता है. धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण, जयंती की यह परंपरा 'कलश स्थापना' के साथ शुरू होती है. कलश के पास मिट्टी या रेत में जौ के बीज बोए जाते हैं और पूरे नवरात्रि उत्सव के दौरान रोजाना इनकी पूजा की जाती है. नवरात्र के दौरान यह अंकुरित होकर हरा भरा हो जाता है जिसे जयंती कहा जाता है.

जयंती होने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है