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DU PG में 25 जुलाई से शुरू होगा स्पॉट राउंड-1, यूजी प्रवेश के पहले चरण में 88% से अधिक छात्रों ने स्वीकार की सीट

डीयू प्रशासन के अनुसार, दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में अब तक 10,248 छात्रों का दाखिला पूरा हो चुका है.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 5:04 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिले की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी प्रवेश अपडेट के अनुसार, दो वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के लिए स्पॉट राउंड-1 की शुरुआत 25 जुलाई से होगी. जिन अभ्यर्थियों को अब तक सीट नहीं मिली है या जिन्होंने किसी कारण से प्रवेश नहीं लिया है, उनके लिए यह एक और अवसर होगा. वहीं, स्नातक (UG) प्रवेश के पहले चरण में आवंटित सीटों को स्वीकार करने वाले छात्रों की संख्या 88 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है.

25 जुलाई से शुरू होगी स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया

डीयू प्रशासन के अनुसार, दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में अब तक 10,248 छात्रों का दाखिला पूरा हो चुका है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि रिक्त बची सीटों को भरने के लिए स्पॉट राउंड-1 की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू की जाएगी. इस चरण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे. स्पॉट राउंड-1 छात्रों के लिए अहम माना जाता है, क्योंकि जिन छात्रों को नियमित आवंटन चरणों में सीट नहीं मिल पाई, उनके लिए यह एक और अवसर होगा.

यूजी में 93 हजार से अधिक छात्रों को मिला सीट आवंटन

स्नातक प्रवेश के पहले चरण में 93,033 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है. इनमें से 81,979 छात्रों (88.12 प्रतिशत) ने निर्धारित समय के अंदर अपनी सीट स्वीकार कर ली है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, दस्तावेजों का सत्यापन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब तक 21,530 छात्रों (23.14 प्रतिशत) का प्रवेश पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है.

इसके अलावा 33,383 अभ्यर्थियों के लिए फीस भुगतान का लिंक जारी किया जा चुका है. जैसे-जैसे छात्र फीस जमा करेंगे, उनके प्रवेश की पुष्टि होती जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करें.

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