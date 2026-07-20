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रायपुर में स्पॉट हुई स्पॉट-बिल्ड डक और लेसर व्हिस्लिंग डक, लोगों ने किया कैमरे में कैद

अगर वेटलैंड का संरक्षण जारी रहा, तो भविष्य में यहां और भी अनेक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति देखने को मिल सकती है.

Spot Billed Duck Lesser Whistling Duck
स्पॉट बिल्ड डक और लेसर व्हिस्लिंग डक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: धरसींवा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गोढ़ी की दलदल वाली भूमि (वेटलैंड) इन दिनों पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. हाल ही में यहां स्पॉट-बिल्ड डक और लेसर व्हिस्लिंग डक को एक साथ आर्द्रभूमि के किनारे विचरण करते हुए देखा गया. पक्षी प्रेमियों ने सोमवार की सुबह के शांत वातावरण में दोनों प्रजातियों को बिना किसी हलचल के प्राकृतिक परिवेश में विश्राम और भोजन की तलाश करते हुए कैमरे में कैद किया. यह तस्वीरें आर्द्रभूमि की शांति और जैव विविधता को दर्शाता है.


स्पॉट-बिल्ड डक और लेसर व्हिस्लिंग डक दिखाई दिए

पक्षी प्रेमियों और विशेषज्ञों के अनुसार एक ही आर्द्रभूमि में विभिन्न पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि यहां का प्राकृतिक वातावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है. गधीया आर्द्रभूमि (दलदल वाला क्षेत्र) में उपलब्ध प्राकृतिक वनस्पति जल और सुरक्षित परिवेश स्थानीय पक्षियों को आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

वेटलैंड में पक्षियों की मौजूदगी से लोग खुश

विशेषज्ञों का मानना है कि "यदि समुदाय के सहयोग से इन आर्द्रभूमियों का संरक्षण जारी रहा, तो भविष्य में यहां और भी अनेक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति देखने को मिल सकती है. गधीया आर्द्रभूमि में दिखाई देने वाले यह दुर्लभ दृश्य जिले की पारिस्थिति की समृद्धि को दर्शाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल देते हैं."

Spot Billed Duck Lesser Whistling Duck
स्पॉट बिल्ड डक और लेसर व्हिस्लिंग डक (ETV Bharat)

जानिए वेटलैंड किसे कहते हैं

वेटलैंड जमीन का वह हिस्सा होता है जो स्थायी या मौसमी रूप से पानी से पूरा डूबा रहता है. यहां विशेष प्रकार के जलीय पौधे और जीव-जंतु पनपते हैं. इनमें दलदल, झीलें, नदियाँ, मैंग्रोव, और तटीय क्षेत्र शामिल हैं.

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