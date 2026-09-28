मैदान के खेल-कूद अब पहुंचेंगे परीक्षा की कॉपी तक, मैट्रिक-इंटर में पढ़ाया जाएगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स
झारखंड में सरकारी स्कूलों के सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अलग विषय के रूप में शामिल किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 3:40 PM IST
रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में खेलकूद को अब पढ़ाई की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है. राज्य के स्कूली सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अलग विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर सहमति बन चुकी है और अब इसे लागू करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल, फिटनेस, स्वास्थ्य और अनुशासन से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित तरीके से देना है.
33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी
नई व्यवस्था के तहत हाई स्कूल और प्लस टू स्तर पर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा. मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इसकी परीक्षा भी होगी. विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक, दोनों हिस्से शामिल रहेंगे. थ्योरी की परीक्षा 70 अंकों की और प्रैक्टिकल 30 अंकों की होगी. विषय में सफल होने के लिए दोनों हिस्सों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा. यानी थ्योरी में कम से कम 23 और प्रैक्टिकल में 10 अंक प्राप्त करने होंगे.
कक्षा एक से 12वीं तक गतिविधियों का खाका
सिर्फ बोर्ड स्तर पर ही नहीं, बल्कि कक्षा एक से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों को व्यवस्थित करने की तैयारी है. इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मार्गदर्शिका सह हस्तपुस्तिका तैयार की है. इसे जल्द ही सभी जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा. स्कूल इसी मार्गदर्शिका के आधार पर अलग-अलग आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियां संचालित करेंगे.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया है. अब इसकी पढ़ाई और गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. मार्गदर्शिका के अनुरूप स्कूलों में खेल गतिविधियों को संचालित किया जाएगा.
करीब एक हजार खेल शिक्षकों को मिलेगा बड़ा रोल
राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में हाल के वर्षों में करीब एक हजार खेल शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है. अब खेल को औपचारिक विषय का दर्जा मिलने के बाद इन शिक्षकों की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी. वे विद्यार्थियों को खेल की तकनीक के साथ-साथ फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य और खेल से जुड़े अनुशासन की जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएंगे.
नई व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी
विभाग के खेल समन्वयक धीरसेन सोरेंग ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल को जोड़ने की दिशा में विभाग लंबे समय से काम कर रहा है. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को विषय के रूप में शामिल किया जाना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा, जो खेल के साथ अपनी पढ़ाई का बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं. खेल और शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलने वाले विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है.
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