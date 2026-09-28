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मैदान के खेल-कूद अब पहुंचेंगे परीक्षा की कॉपी तक, मैट्रिक-इंटर में पढ़ाया जाएगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स

झारखंड के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में अब खेलकूद भी ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में खेलकूद को अब पढ़ाई की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है. राज्य के स्कूली सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अलग विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर सहमति बन चुकी है और अब इसे लागू करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल, फिटनेस, स्वास्थ्य और अनुशासन से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित तरीके से देना है.