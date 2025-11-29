ETV Bharat / state

रायपुर सेंट्रल जेल में खेल तरंग 2025 की शुरुआत, 300 से ज्यादा कैदी खेल में दिखा रहे हुनर

रायपुर: सेंट्रल जेल रायपुर में 29 नवंबर से खेल तरंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है. यह खेल आयोजन 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. खेल तरंग में जेल के बंदियों के लिए बैडमिंटन, शतरंज, वॉलीबॉल और कैरम जैसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं. इस आयोजन के जरिए जेल के बंदियों में खेल भावना को बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को मंच देने का काम किया जा रहा है. जेल प्रशासन की कोशिश है कि कैदी खेल के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े. खेल तरंग 2025 300 बंदी हिस्सा ले रहे हैं.



सेंट्रेल जेल में खेल तरंग 2025

सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि खेलकूद महोत्सव यानी खेल तरंग 2025 का आयोजन 29 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा. इस खेल तरंग में जेल के लगभग 300 बंदी कैरम, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और शतरंज जैसे खेल में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकते हैं. जेल अधीक्षक ने बताया कि हमारी कोशिश है कि कैदियों को एक मंच मिले.