रायपुर सेंट्रल जेल में खेल तरंग 2025 की शुरुआत, 300 से ज्यादा कैदी खेल में दिखा रहे हुनर
कैदियों के जीवन में सुधार लाना और उनकी खेल प्रतिभा को निखारना मकसद है.
Published : November 29, 2025 at 5:04 PM IST
रायपुर: सेंट्रल जेल रायपुर में 29 नवंबर से खेल तरंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है. यह खेल आयोजन 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा. खेल तरंग में जेल के बंदियों के लिए बैडमिंटन, शतरंज, वॉलीबॉल और कैरम जैसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं. इस आयोजन के जरिए जेल के बंदियों में खेल भावना को बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को मंच देने का काम किया जा रहा है. जेल प्रशासन की कोशिश है कि कैदी खेल के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े. खेल तरंग 2025 300 बंदी हिस्सा ले रहे हैं.
सेंट्रेल जेल में खेल तरंग 2025
सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि खेलकूद महोत्सव यानी खेल तरंग 2025 का आयोजन 29 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा. इस खेल तरंग में जेल के लगभग 300 बंदी कैरम, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और शतरंज जैसे खेल में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकते हैं. जेल अधीक्षक ने बताया कि हमारी कोशिश है कि कैदियों को एक मंच मिले.
खेल मंच के माध्यम से कैदी भाई भी अपनी प्रतिभा का परिचय लोगों के सामने रख सकते हैं. ये आयोजन जेल परिसर में किया जा रहा है. इसकी शुरुआत आज से हुई है और यह 31 दिसंबर तक चलेगा. खेल तरंग 2025 प्रतियोगिता के अंतिम दिन विजेता बंदी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल दिया जाएगा. साथ ही सर्वश्रेष्ठ बंदी खिलाड़ी को जेल खेल चैंपियन 2025 के अवार्ड से नवाजा जाएगा: योगेश सिंह क्षत्री, अधीक्षक, सेंट्रल जेल , रायपुर
कैदियों की प्रतिभा को निखारने की कवायद
जेल अधीक्षक ने कहा कि तरह के खेल के आयोजन से जेल के बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. अनुशासन विकसित करने के साथ ही तनाव को कम करने में मदद करेगा. खेल के इस आयोजन से जेल के बंदी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकते हैं. जेल प्रबंधन ने बताया कि कैदी रुटीन काम के साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. जेल प्रशासन खेल के क्षेत्र में बंदियों को एक मंच देने की कोशिश की है, जिससे आम लोगों की तरह बंदी भी खेल के क्षेत्र में अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें.
खेल से होने वाले फायदे
- खेल से शारीरिक मजबूती मिलती है.
- खेल से मानसिक विकास होता है.
- खेल भावना से स्वस्थ जीत की प्रतिस्पर्था बढ़ती है.
- मन और शरीर मजबूत होने से बीमार कम पड़ते हैं.
- टीम वर्क की भावना बढ़ती है.
- नींद अच्छी आती है.
- एकाग्रता भी मजबूत होती है.
