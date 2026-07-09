ETV Bharat / state

उत्तर बस्तर में खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई पहचान, सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम का काम पूरा जल्द होगा उद्घाटन

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब खेल प्रतिभा को निखारने विस्तार किया जा रहा है. पहली बार उत्तर बस्तर के आदिवासी अंचल के बच्चों को एक सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है. कुछ दिनों बाद इस स्टेडियम को प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा.यह स्टेडियम केवल बच्चों के खेल का मैदान नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा का मंच होगा.जिसे जल्द ही राज्य सरकार शुभारंभ कर खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा.



खेल ने दहशत को किया फेल

उत्तर बस्तर कांकेर में दशकों से नक्सलवाद काबिज रहा. नक्सलवाद ने विकास और भविष्य की नींव को ही खोखला कर दिया था. समय बदला और नक्सलवाद समाप्त हो गया. अब उत्तर बस्तर के इलाकों में भविष्य को संवारने के लिए कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के बाद अब खेल प्रतिभा को निखारने के लिए काम किया जा रहा है. खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल मैदान की तलाश अब पूरी हो गई है. कांकेर शहर के मिनी स्टेडियम को फुटबॉल क्रिकेट, सहित अन्य खेल प्रतिभाओं के लिए तैयार किया गया है. जो खिलाड़ियों के लिए एक नया खेल का मंच होगा.

मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का काम पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्टेडियम