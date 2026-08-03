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CWG में दोहरा पदक विजेता गुलवीर सिंह के नाम पर बनेगा अलीगढ़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम, शासन से मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण

अलीगढ़ : बिजौली ब्लॉक के पालीमुकीमपुर क्षेत्र में प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्टेडियम अब राष्ट्रमंडल खेलों के दोहरे पदक विजेता अंतरराष्ट्रीय एथलीट गुलवीर सिंह के नाम पर बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. खेल विभाग की टीम सोमवार को प्रस्तावित स्थल का सर्वे करने पहुंची. शासन का लक्ष्य अगले दो माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराने का है.

राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में भारत के लिए दो पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव सिरसा सहित पूरे पालीमुकीमपुर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. गांव की चौपालों से लेकर युवाओं के बीच हर जगह गुलवीर की सफलता चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीण इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण मान रहे हैं.

एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष स्टेडियम का नाम गुलवीर सिंह के नाम पर रखने और निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है. उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा.

गौरतलब है कि पालीमुकीमपुर क्षेत्र में लंबे समय से स्पोर्ट्स स्टेडियम की मांग उठती रही है. अंतरराष्ट्रीय एथलीट गुलवीर सिंह ने गांव की खेतों की पगडंडियों पर दौड़ का अभ्यास कर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई. उनकी इसी संघर्षपूर्ण यात्रा को देखते हुए क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि यहां आधुनिक खेल सुविधाओं वाला स्टेडियम बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके.