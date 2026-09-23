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तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए चयन प्रक्रिया, 13 से 17 वर्ष के खिलाड़ी ले सकेंगे हिस्सा, आज और कल चयन ट्रायल

चयन ट्रायल में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं. खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

SPORTS SELECTION RAIPUR
छत्तीसगढ़ खेल विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 7:53 AM IST

2 Min Read
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रायपुर: गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और प्रवेश नवीनीकरण के लिए 23 और 24 सितंबर को चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस चयन प्रक्रिया में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे. चयनित खिलाड़ियों को शासन की ओर से कई सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी.

आज तीरंदाजी और फुटबॉल का ट्रायल

23 सितंबर को गैर-आवासीय बालक-बालिका तीरंदाजी और बालिका फुटबॉल के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा. तीरंदाजी का ट्रायल तीरंदाजी एरिना, जबकि फुटबॉल का ट्रायल स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा में होगा.

Sports Selection Raipur
गैर आवासीय खेल एकेडमी में प्रवेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 सितंबर को हॉकी और एथलेटिक्स के ट्रायल

24 सितंबर को गैर-आवासीय बालक-बालिका हॉकी और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल होगा. यह प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा और सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-02 में आयोजित की जाएगी.

13 से 17 वर्ष के खिलाड़ी ले सकेंगे हिस्सा

चयन ट्रायल में राज्य के बालक-बालिका खिलाड़ियों के अलावा अन्य राज्यों के 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं. खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा.

इन दस्तावेजों के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश

ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जन्मतिथि का उल्लेख वाली प्रमाणित अंकसूची प्रस्तुत की जा सकती है.

चयनित खिलाड़ियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ियों को खेल अकादमी संचालन नियम, 2014 के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण, खेल परिधान, प्लेइंग किट, बीमा और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सुविधाएं शासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी.

खेल विभाग के अनुसार चयन प्रक्रिया में पंजीयन के साथ दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और खेल कौशल परीक्षण भी किया जाएगा.

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